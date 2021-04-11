У Кремлі звинуватили США в скупості через заяву про російські війська

У Кремлі відповіли США з приводу скупчення військ РФ біля України / Reuters

Заяви США щодо скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному стану справ, Москва звикла до неадекватних і необ'єктивних оцінок з боку Вашингтона, заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Вашингтон загалом скупий на будь-які, я б сказав, адекватні й об'єктивні оцінки щодо Російської Федерації. Тому мова йде про зовсім суб'єктивні оцінки, найчастіше, які суперечать реальному стану справ. Ми до цього звикли", - заявив Пєсков в інтерв'ю на телеканалі Росія-1, його цитує РИА Новости.

За його словами, на Донбасі відбувається нібито "активізація провокаційних дій з боку Збройних сил України".

"На Донбасі відбувається ситуація невиконання Мінських домовленостей. І на Донбасі відбувається ситуація, пов'язана з підвищенням активності провокаційних дій з боку Збройних сил України. Тобто трапляються провокації, виникає якийсь вогонь у відповідь на ці провокації", - сказав він.

Саме тому, підкреслив Пєсков, Росія постійно говорить про "свою стурбованість".

"Оскільки загалом напруженість, деескалація не відбувається, напруженість дуже висока, то подібні провокації, вони можуть відразу запалити вогонь цієї громадянської війни всередині українського конфлікту. Тому ми всі постійно говоримо про нашу стурбованість", - підкреслив Пєсков.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше: