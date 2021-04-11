В Кремле обвинили США в скупости из-за заявления о российских войсках

В Кремле ответили США по поводу скопления войск РФ возле Украины / Reuters

Заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел, Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую, которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", - заявил Песков в интервью на телеканале Россия-1, его цитирует РИА Новости.

По его словам, на Донбассе происходит якобы "активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины".

"На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации", - сказал он.

Именно поэтому, подчеркнул Песков, Россия постоянно говорит о "своей обеспокоенности".

"Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", - подчеркнул Песков.

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