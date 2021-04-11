В Кремле обвинили США в скупости из-за заявления о российских войсках

У Путина обвинили Вашингтон в неадекватных и необъективных оценках в отношении России. Песков подчеркнул, что заявления США о войсках РФ ошибочны.
Заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел, Москва привыкла к неадекватным и необъективным оценкам со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую, которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", - заявил Песков в интервью на телеканале Россия-1, его цитирует РИА Новости.
По его словам, на Донбассе происходит якобы "активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины".
"На Донбассе происходит ситуация невыполнения Минских договоренностей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации", - сказал он.
Именно поэтому, подчеркнул Песков, Россия постоянно говорит о "своей обеспокоенности".
"Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности", - подчеркнул Песков.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Пентагон призывает Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.