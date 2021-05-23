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У Кремлі пояснили слова Путіна про готовність "вибити зуби" і пригрозили ударом

23 травня 2021, 16:37

Росія продовжує прагнути до дружби з іншими країнами, стверджує Дмитро Пєсков.

Пісок
Росія нікому не дозволить претендувати на щось наше - Пєсков / Reuters

Москва має намір дружити з іншими державами, однак це повинна бути рівна дружба, яка не супроводжується диктатом або обманом. При цьому Росія не дозволить, щоб хтось претендував на те, що росіяни вважають своїм, і є досить сильною і потужною державою для вираження такої точки зору. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Президент абсолютно чітко позначив константу нашого світогляду. Ми хочемо з усіма дружити, але ця дружба повинна бути саме дружбою. Не менторством, не диктатом, не обманами, не подвійними стандартами, а дружбою. І ми вміємо дружити", - цитує РИА Новости його коментар про слова Путіна, який раніше пригрозив "вибити зуби" тим, хто спробує претендувати на російські території.

Крім того, він також додав, що РФ не дозволить іншим державам претендувати "на своє".читайте такожРосія готова дружити із Заходом, але за однієї умови - Лавров

"Але ми ніколи нікому не дозволимо претендувати на щось наше. І ми досить сильні і потужні, щоб нікому цього не дозволити", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Заява Путіна про території РФ

  • Російський президент Володимир Путін 20 травня сказав про те, що Росія готова "вибити зуби" тим, хто спробує зазіхнути на її території.
  • Також він сказав, що у РФ, в порівнянні з США і Японією, виділяється менше грошових коштів на фінансування питань національної оборони. За словами Путіна, Москва у 2021 році виділила на питання оборони 42 мільярди доларів, тоді як витрати Вашингтона перевищують 770 мільярдів доларів.

новини Росії Кремль Володимир Путін Дмитро Пєсков
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