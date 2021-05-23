В Кремле объяснили слова Путина о готовности "выбить зубы" и пригрозили ударом

Россия никому не позволит претендовать на что-то наше - Песков / Reuters

Москва намерена дружить с другими государствами, однако это должна быть равная дружба, которая не сопровождается диктатом или обманом. При этом Россия не позволит, чтобы кто-то претендовал на то, что россияне считают своим, и является достаточно сильным и мощным государством для выражения такой точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - цитирует РИА Новости его комментарий о словах Путина, ранее пригрозившего "выбить зубы" тем, кто попытается претендовать на российские территории.

Кроме того, он также добавил, что РФ не позволит другим государствам претендовать "на свое".Читайте такжеРоссия готова дружить с Западом, но при одном условии – Лавров

"Но мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Заявление Путина о территориях РФ