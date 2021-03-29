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У Кремлі оголосили про перемовини щодо Донбасу без участі України

29 березня 2021, 15:03

Президент Зеленський не братиме участі у перемовинах Росії, Франції та Німеччини, в рамках яких також обговорять Донбас.

Пісок
Путін, Меркель і Макрон говоритимуть не тільки про Донбас - Пєсков / Reuters

Йде підготовка до організації відеоконференції за участю президента РФ Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Ангели Меркель. Дискусія, в якій не братимуть участі Україна і глава держави Володимир Зеленський, відбудеться поза рамками нормандського формату і включатиме тему ситуації на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

За його словами, консультації Москви, Парижа і Берліна з питань організації відеоконференції тривають. Точна дата її проведення наразі невідома.

"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки узгодження, ми вас проінформуємо", - сказав Пєсков у понеділок, 29 березня.

На запитання журналістів про те, чому в дискусії не братиме участь президент України Володимир Зеленський, якщо лідери Росії, Франції та Німеччини говоритимуть також і про Донбас, він відповів, що розмова пройде поза рамками нормандського формату.читайте такожУ Путіна зробили заяву у відповідь на прохання Зеленського щодо Донбасу

"Там багато і інших питань є для обговорення", - уточнив Пєсков.

При цьому спікер Кремля додав, що питання ситуації на Донбасі не можна не обговорити в рамках перемовин Путіна з Меркель і Макроном.

"Безумовно, наразі в подібному форматі обговорення без того, щоб торкнутися ситуації на Донбасі, неможливе. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини щодо Донбасу

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