У Кремлі оголосили про перемовини щодо Донбасу без участі України

Президент Зеленський не братиме участі у перемовинах Росії, Франції та Німеччини, в рамках яких також обговорять Донбас.
Йде підготовка до організації відеоконференції за участю президента РФ Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Ангели Меркель. Дискусія, в якій не братимуть участі Україна і глава держави Володимир Зеленський, відбудеться поза рамками нормандського формату і включатиме тему ситуації на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
За його словами, консультації Москви, Парижа і Берліна з питань організації відеоконференції тривають. Точна дата її проведення наразі невідома.
"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки узгодження, ми вас проінформуємо", - сказав Пєсков у понеділок, 29 березня.
На запитання журналістів про те, чому в дискусії не братиме участь президент України Володимир Зеленський, якщо лідери Росії, Франції та Німеччини говоритимуть також і про Донбас, він відповів, що розмова пройде поза рамками нормандського формату.читайте такожУ Путіна зробили заяву у відповідь на прохання Зеленського щодо Донбасу
"Там багато і інших питань є для обговорення", - уточнив Пєсков.
При цьому спікер Кремля додав, що питання ситуації на Донбасі не можна не обговорити в рамках перемовин Путіна з Меркель і Макроном.
"Безумовно, наразі в подібному форматі обговорення без того, щоб торкнутися ситуації на Донбасі, неможливе. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня відреагував на ескалацію конфлікту з боку Росії на Донбасі і закликав лідерів усіх країн нормандського формату докласти максимум зусиль для збереження режиму перемир'я в зоні конфлікту.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що президент Зеленський і керівник ОП Єрмак проводять консультації з лідерами країн нормандського формату через ситуацію на Донбасі.
- Раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що якщо Нормандський саміт провести так і не вдасться, він готовий окремо проводити перемовини з Меркель, Путіним і Макроном.
- Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що зустріч Зеленського і Путіна дійсно може відбутися. Такі перемовини можливі в тому випадку, якщо не буде нового саміту в рамках нормандського формату.