У Кремлі зробили заяву у відповідь на нові санкції США проти Північного потоку-2

Пєсков припустив, що чергові санкції проти газопроводу СП-2 можуть вплинути на рішення Москви щодо зустрічі Путіна і Байдена.
У Кремлі зробили заяву про намір розібратися в діях Вашингтона, пов'язаних з впровадженням американською державою нових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. У Москві не виключають, що це питання буде враховано при підготовці рішення щодо зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.
Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля розповів про те, що Москва розбиратиметься в ситуації з новими санкціями США проти трубопроводу СП-2. Він звинуватив Штати у невідповідності заяв і дій.
"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше", - сказав Пєсков.
Також він додав, що подібні дії США можуть позначитись на рішенні Кремля щодо питання проведення зустрічі Путіна і Байдена.
"Подивимося, як нам краще буде", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Нові санкції США проти СП-2
США вдарили новими санкціями по російському газопроводу Північний потік-2. Йдеться про впровадження обмежень щодо 13 суден, пов'язаних з будівництвом трубопроводу.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну
При цьому у Держдепі також попередили про те, що під американські обмеження потраплять чотири судна, які пов'язані з реалізацією СП-2 і судна Морської рятувальної служби.
Північний потік-2 новини
- Американське інформагентство Axios напередодні появи доповіді Держдепу щодо санкцій проти Північного потоку-2 для Конгресу США повідомило про те, що адміністрація Байдена планує відмовитися від санкцій проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG та її гендиректора Матіаса Варніга. Рішення пов'язане з наміром відновити відносини з Німеччиною. Аналогічну версію опублікували і журналісти німецького інформагентства Reuters.
- Інше американське видання Politico попередило про продовження санкційної політики США щодо СП-2 і заявило про наміри американської адміністрації впровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних у реалізації газопроводу.
- Пізніше глава МЗС ФРН Хайко Маас підтвердив плани Білого дому щодо відмови від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Матіаса Варніга.
- Глава Держдепу Ентоні Блінкен пояснив, що рішення США щодо СП-2 пов'язано з національними інтересами Вашингтона.
- У Байдена, в свою чергу, сказали, що США не можуть зупинити реалізацію Північного потоку-2, тому що проект реалізовано на 95%.