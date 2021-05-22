У Кремлі зробили заяву у відповідь на нові санкції США проти Північного потоку-2

Росія має намір вжити заходів через санкції США проти Північного потоку-2, - Пєсков / Reuters

У Кремлі зробили заяву про намір розібратися в діях Вашингтона, пов'язаних з впровадженням американською державою нових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. У Москві не виключають, що це питання буде враховано при підготовці рішення щодо зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля розповів про те, що Москва розбиратиметься в ситуації з новими санкціями США проти трубопроводу СП-2. Він звинуватив Штати у невідповідності заяв і дій.

"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше", - сказав Пєсков.

Також він додав, що подібні дії США можуть позначитись на рішенні Кремля щодо питання проведення зустрічі Путіна і Байдена.

"Подивимося, як нам краще буде", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нові санкції США проти СП-2

США вдарили новими санкціями по російському газопроводу Північний потік-2. Йдеться про впровадження обмежень щодо 13 суден, пов'язаних з будівництвом трубопроводу.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну

При цьому у Держдепі також попередили про те, що під американські обмеження потраплять чотири судна, які пов'язані з реалізацією СП-2 і судна Морської рятувальної служби.

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