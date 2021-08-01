У Литві затримали рекордну кількість нелегалів з Білорусі

Мігранти йдуть вдень / соцмережі

В Литву з Білорусі масово йдуть мігранти. Нелегали пішки перетинають кордон між країнами. Зокрема, в неділю, 1 серпня, з півночі до обіду прикордонники затримали 216 осіб, які мігрують з Білорусі.

Як пише Delfi, раніше рекордною кількістю мігрантів вважалася 171 людина на добу.

За словами, представника служби охорони держкордону Гедрюса Мішутіса нелегали вже не бояться прикордонників і йдуть до Литви посеред дня.

"Якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон вночі і там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через всі ділянки і в будь-який час доби" - зазначив чиновник.

Приплив нелегальних мігрантів почався на початку липня поточного року. У зв'язку з цим, влада республіки оголосила надзвичайну ситуацію і на кордоні з Білоруссю почалося будівництво огорожі.

Тим часом, в ситуації, що склалася Литва звинувачує Мінськ, а саме місцевих прикордонників, які не справляються з охороною кордону в належній мірі.

Лукашенко, у свою чергу, такі звинувачення заперечує і каже, що "його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити".

Чому в Литві проблеми з нелегальною міграцією: