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У Литві затримали рекордну кількість нелегалів з Білорусі

1 серпня 2021, 23:26

Тільки 1 серпня кордон країни перетнули близько 200 мігрантів.

мігранти
Мігранти йдуть вдень / соцмережі

В Литву з Білорусі масово йдуть мігранти. Нелегали пішки перетинають кордон між країнами. Зокрема, в неділю, 1 серпня, з півночі до обіду прикордонники затримали 216 осіб, які мігрують з Білорусі.

Як пише Delfi, раніше рекордною кількістю мігрантів вважалася 171 людина на добу.

За словами, представника служби охорони держкордону Гедрюса Мішутіса нелегали вже не бояться прикордонників і йдуть до Литви посеред дня.

"Якщо раніше нелегали зазвичай переходили кордон вночі і там, де немає відеокамер, то зараз вони йдуть через всі ділянки і в будь-який час доби" - зазначив чиновник.

Приплив нелегальних мігрантів почався на початку липня поточного року. У зв'язку з цим, влада республіки оголосила надзвичайну ситуацію і на кордоні з Білоруссю почалося будівництво огорожі.

Тим часом, в ситуації, що склалася Литва звинувачує Мінськ, а саме місцевих прикордонників, які не справляються з охороною кордону в належній мірі.

Лукашенко, у свою чергу, такі звинувачення заперечує і каже, що "його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити".

Чому в Литві проблеми з нелегальною міграцією:

  • Уряд Литовської Республіки 2 липня оголосив надзвичайний стан в країні через потік нелегальних мігрантів, які потрапляють на територію держави з Білорусі. За приблизними оцінками, в день білорусько-литовський кордон можуть перетинати понад 150 осіб.
  • Глава Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на такі звинувачення заявив, що Мінськ більше не має наміру тримати у своїй країні нелегалів, так як у держави через санкції Заходу немає на це грошей.
  • У зв'язку зі сформованою ситуацією Фінляндія прийняла рішення відправити додаткові сили в Литву і Латвію для організації посиленого контролю прикордонних пунктів з білоруською Республікою.
Білорусь Литва нелегали
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