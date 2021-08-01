В Литве задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси

Только 1 августа границу страны пересекли около 200 мигрантов.
В Литву из Беларуси массово идут мигранты. Нелегалы пешком пересекают границу между странами. В частности, в воскресенье, 1 августа, с полуночи до обеда пограничники задержали 216 человек, мигрирующих из Беларуси.
Как пишет Delfi, ранее рекордным количеством мигрантов считался 171 человек в сутки.
По словам, представителя Службы охраны госграницы Гедрюса Мишутиса нелегалы уже не боятся пограничников и идут в Литву посреди дня.
"Если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток" - отметил чиновник.
Приток нелегальных мигрантов начался в начале июля текущего года. В связи с этим, власти республики объявили чрезвычайную ситуацию и на границе с Беларусью началось строительство ограды.
Между тем, в сложившейся ситуация Литва винит Минск, а именно местных пограничников, которые не справляются с охраной границы в должной мере.
Лукашенко, в свою очередь, такие обвинения отрицает и говорит, что "его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать".
Почему в Литве проблемы с нелегальной миграцией:
- Правительство Литовской республики 2 июля объявило чрезвычайное положение в стране из-за потока нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию государства из Беларуси. По приблизительным оценкам, в день белорусско-литовскую границу могут пересекать более 150 человек.
- Глава Беларуси Александр Лукашенко в ответ на такие обвинения заявил, что Минск больше не намерен держать в своей стране нелегалов, так как у государства из-за санкций Запада нет на это денег.
- В связи со сложившейся ситуацией Финляндия приняла решение отправить дополнительные силы в Литву и Латвию для организации усиленного контроля пограничных пунктов с белорусской республикой.