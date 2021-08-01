В Литве задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси

Мигранты идут днем / Соцсети

В Литву из Беларуси массово идут мигранты. Нелегалы пешком пересекают границу между странами. В частности, в воскресенье, 1 августа, с полуночи до обеда пограничники задержали 216 человек, мигрирующих из Беларуси.

Как пишет Delfi, ранее рекордным количеством мигрантов считался 171 человек в сутки.

По словам, представителя Службы охраны госграницы Гедрюса Мишутиса нелегалы уже не боятся пограничников и идут в Литву посреди дня.

"Если раньше нелегалы обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток" - отметил чиновник.

Приток нелегальных мигрантов начался в начале июля текущего года. В связи с этим, власти республики объявили чрезвычайную ситуацию и на границе с Беларусью началось строительство ограды.

Между тем, в сложившейся ситуация Литва винит Минск, а именно местных пограничников, которые не справляются с охраной границы в должной мере.

Лукашенко, в свою очередь, такие обвинения отрицает и говорит, что "его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать".

Почему в Литве проблемы с нелегальной миграцией: