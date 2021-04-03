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У МЗС РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через нові санкції

3 квітня 2021, 09:38

У МЗС Росії піддали критиці Київ через санкції проти російської організації Росспівробітництво.

Марія Захарова
В Україні більше немає інших проблем, окрім як впроваджувати санкції проти Росспівробітництва, - Захарова / Reuters

У російському Міністерстві закордонних справ різко розкритикували рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти організації Росспівробітництво. Представниця МЗС Росії Марія Захарова їдко сказала, що "відчуває гордість за Зеленського", тому що в країні більше немає інших проблем, а "він не лох, громадяни не кролики".

"Запитаєте, якою контрабандою займалося в Україні Росспівробітництво? Як же, контрабандно читали вірші Тараса Шевченка. Відчуваю почуття гордості за Зеленського - більше проблем в країні немає, він не лох, громадяни не кролики", - пише російська дипломатка Захарова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.читайте такожТкаченко запропонував впровадити санкції проти філії Держагентства РФ через Шевченка

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Санкції проти Росспівробітництва

  • Філією Росспівробітництва в Україні є Російський центр науки і культури у Києві, в якому в березні назвали Тараса Шевченка "російсько-українським поетом".
  • У РНБО 29 березня заявили про те, що питання про припинення діяльності Російського центру науки і культури у Києві буде розглянуто в тому випадку, якщо надійде подання з цього питання від президента або будь-якого іншого суб'єкта законодавчої ініціативи.
  • Згідно з даними ЗМІ, Рада національної безпеки і оборони України 2 квітня прийняла рішення про санкції проти 10 російських компаній і Росспівробітництва. При цьому було прийнято рішення про обмеження діяльності 68 компаній, які держава підозрює в контрабанді.

РНБО новини Росії Володимир Зеленський МЗС Росії Росспівробітництво Марія Захарова новини України
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