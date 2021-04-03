У МЗС РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через нові санкції

В Україні більше немає інших проблем, окрім як впроваджувати санкції проти Росспівробітництва, - Захарова / Reuters

У російському Міністерстві закордонних справ різко розкритикували рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти організації Росспівробітництво. Представниця МЗС Росії Марія Захарова їдко сказала, що "відчуває гордість за Зеленського", тому що в країні більше немає інших проблем, а "він не лох, громадяни не кролики".

"Запитаєте, якою контрабандою займалося в Україні Росспівробітництво? Як же, контрабандно читали вірші Тараса Шевченка. Відчуваю почуття гордості за Зеленського - більше проблем в країні немає, він не лох, громадяни не кролики", - пише російська дипломатка Захарова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.читайте такожТкаченко запропонував впровадити санкції проти філії Держагентства РФ через Шевченка

Санкції проти Росспівробітництва