В МИД РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за новых санкций

В МИД России подвергли критике Киев из-за санкций против российской организации Россотрудничество.
В российском Министерстве иностранных дел резко раскритиковали решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по санкциям против организации Россотрудничество. В частности, представитель МИД России Мария Захарова едко сказала, что "испытывает гордость за Зеленского", так как в стране больше нет других проблем, а "он не лох, граждане не кролики".
"Спросите, какой контрабандой занималось в Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", - пишет российский дипломат Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.Читайте такжеТкаченко предложил ввести санкции против филиала госагентства РФ из-за Шевченко
Санкции против Россотрудничества
- Филиалом Россотрудничества в Украине является Российский центр науки и культуры в Киеве, в котором в марте назвали Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом".
- В СНБО 29 марта заявили о том, что вопрос о прекращении деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве будет рассмотрен в том случае, если поступит представление по этому вопросу от президента или какого-либо другого субъекта законодательной инициативы.
- Согласно данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля принял решение о санкциях против 10 российских компаний и Россотрудничества. При этом было принято решение об ограничении деятельности 68 компаний, которых государство подозревает в контрабанде.