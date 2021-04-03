В МИД РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за новых санкций

В Украине больше нет других проблем, кроме как вводить санкции против Россотрудничества, - Захарова / Reuters

В российском Министерстве иностранных дел резко раскритиковали решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по санкциям против организации Россотрудничество. В частности, представитель МИД России Мария Захарова едко сказала, что "испытывает гордость за Зеленского", так как в стране больше нет других проблем, а "он не лох, граждане не кролики".

"Спросите, какой контрабандой занималось в Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", - пишет российский дипломат Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.Читайте такжеТкаченко предложил ввести санкции против филиала госагентства РФ из-за Шевченко

Санкции против Россотрудничества