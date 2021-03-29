В России Тараса Шевченко назвали "русско-украинским поэтом"

МИД и СНБО отреагировали на заявление Российского центра науки и культуры о Шевченко/ facebook.com/rsgov

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве и отреагировало на организованное ими 9 марта мероприятие под названием "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

В МИД Украины заявили, что отрицают любые российские нарративы о Великом Кобзаре, передает Радио Свобода.

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т. Г. Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений. МИД отрицает любые российские нарративы о Т. Г. Шевченко", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что Российский центр науки и культуры в Киеве - это единственное в Украине государственное учреждение России с функциями культурного представительства. И, согласно договору между Кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27.02.1998 года, в Москве создан и функционирует Национальный культурный центр Украины. Это украинское представительство не имеет филиалов в других городах России.

Тем временем Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) на запрос журналистов ответил, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от "президента или другого субъекта законодательной инициативы".

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Напомним: