У МЗС Росії переклали "Слава Україні" як "хайль Гітлер" і вибухнули докором на адресу США

Росія, як і раніше, обурюється через нову форму збірної України з Кримом і "Слава Україні" / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

У Міністерстві закордонних справ Росії порівняли співробітників американського посольства в Україні з футболістами англійської команди, які у 1938 році використали нацистське вітання. При цьому у відомстві вважають, що гасло "Слава Україні" є аналогом нацистського вітання "хайль Гітлер".

Про це в російському зовнішньополітичному відомстві повідомили 12 червня в Twitter, засудивши співробітників посольства США у Києві, які одягли футболки з нової форми національної збірної України з футболу.

читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі"14 травня 1938 збірна Англії з футболу підняли руки на Олімпійському стадіоні у Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса. 10 червня 2021. Посольство США в Україні одягає українську національну форму з вишитою українською версією "Хайль Гітлер", - підкреслюється в повідомленні російського МЗС.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України. На футболках з'явилися написи "Слава Україні – Героям слава", а також карта держави з окупованим Кримом. У такій формі українці зіграють на Євро-2020.

У Росії негативно відреагували на нову амуніцію української футбольної збірної і висловили надію, що екіпірування буде заборонене УЄФА.

Однак 7 червня в УЄФА зробили заяву, згідно з якою нова амуніція збірної України з футболу не суперечить вимогам організації.

При цьому джерела ЗМІ в Російському футбольному союзі заявили, що Росія може відмовитися від участі в Євро-2020 на знак протесту проти українського екіпірування.

10 червня в УЄФА після того, як Росія поскаржилася на нову футбольну форму України, сказали, що українська збірна не зможе грати на Євро-2020 з гаслом "Героям слава" на футболках.

11 червня Українська асоціація футболу прийняла рішення, згідно з яким "Слава Україні - Героям слава", а також карта держави з Кримом, стали офіційними футбольними символами країни.

Пізніше глава УАФ Андрій Павелко сказав, що Україна домовилася з УЄФА про збереження гасла "Героям слава" на екіпіровці української збірної. Однак його буде розташовано на внутрішній стороні футболки.