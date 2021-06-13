В МИД России перевели "Слава Украине" как "хайль Гитлер" и разразились упреком в адрес США

Россия по-прежнему негодует из-за новой формы сборной Украины с Крымом и "Слава Украине" / Скриншот видео с facebook.com/andriy.pavelko

В Министерстве иностранных дел России сравнили сотрудников американского посольства в Украине с футболистами английской команды, в 1938 году использовавших нацистское приветствие. При этом в ведомстве считают, что лозунг "Слава Украине" является аналогом нацистского приветствия "хайль Гитлер".

Об этом в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили 12 июня в Twitter, осудив сотрудников посольства США в Киеве, надевших футболки с новой формы национальной сборной Украины по футболу.

Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге"14 мая 1938 Сборная Англии по футболу подняли руки на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версии" Хайль Гитлер", - подчеркивается в сообщении российского МИД.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины. На футболках появились надписи "Слава Украине – Героям слава", а также карта государства с оккупированным Крымом. В такой форме украинцы сыграют на Евро-2020.

В России негативно отреагировали на новую амуницию украинской футбольной сборной и выразили надежду, что экипировка будет запрещена УЕФА.

Однако 7 июня в УЕФА сделали заявление, согласно которому новая амуниция сборной Украины по футболу не противоречит требованиям организации.

При этом источники СМИ в Российском футбольном союзе заявили, что Россия может отказаться от участия в Евро-2020 в знак протеста против украинской экипировки.

10 июня в УЕФА после того, как Россия пожаловалась на новую футбольную форму Украины, сказали, что украинская сборная не сможет играть на Евро-2020 с лозунгом "Героям слава" на футболках.

11 июня Украинская ассоциация футбола приняла решение, согласно которому "Слава Украине – Героям слава", а также карта государства с Крымом, стали официальными футбольными символами страны.

Позже глава УАФ Андрей Павелко сказал, что Украина договорилась с УЕФА о сохранении лозунга "Героям слава" на экипировке украинской сборной. Однако он будет расположен на внутренней стороне футболки.