У МЗС Росії вибухнули різкою заявою на адресу Євросоюзу

Захарова поскаржилася на постійні звинувачення Заходу на адресу Росії / Reuters

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова піддала різкій критиці заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, який звинуватив російські спецслужби в підривній діяльності, і закликала Євросоюз розслідувати діяльність спецслужб Брюсселя. Дипломатка нагадала, що російська держава не входить до ЄС.

Зокрема, в ефірі радіостанції Вести FM вона сказала, що російські представники часто коментують подібні заяви, які Москва вважає "нісенітницею" і "безпідставними" твердженнями. За словами дипломатки, Європа повинна відстежувати діяльність своїх спецслужб і не цікавитися роботою служб Росії.

"Ми постійно коментували і щодо окремих випадків, і глобально подібні заяви, називаючи їх нісенітницею і безпідставними, але дуже хочеться поставити питання, нарешті, вже час і вже можна - а коли ми почуємо з Брюсселя від керівника євродипломатії докладний аналіз і звіт про діяльність спецслужб країн-членів ЄС. Вони ж у них є і бюджети у них мільярдні, що вони роблять? Де? Як? В якому обсязі? За чиїм завданням? Кому підкоряються? З ким взаємодіють?"- заявила Захарова.читайте такожУ Чехії показали копії паспортів Петрова і Боширова, з'явилася відповідь РФ

Також вона додала, що Росія не входить до Європейського Союзу і закликала наднаціональне об'єднання вирішувати свої питання, а не ставити Москві ультиматуми.

"Припиніть вже займатися Росією, яка не є членом ЄС. Займіться один одним, ставте один одному ультиматуми, вимагайте, розвивайтеся, спілкуйтеся на демократичних засадах", - підкреслила Марія Захарова.

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