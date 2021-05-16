У Москві закотили істерику після погрози Брюсселя відключити РФ від SWIFT

Рекомендації Європарламенту в СФ назвали "маячнею божевільного".
У Раді Федерації РФ різко відреагували на публікацію рекомендацій щодо вибудовування довгострокової стратегії ЄС в відносинах з РФ, підготовлених Комітетом Європарламенту з міжнародних справ.
Як заявив член комітету СФ з міжнародних справ Олександр Бабаков РБК, рекомендації Європарламенту є "маячнею божевільного".
"Подібні претензії - ознака того, що ми сильні, що ми є для них перешкодою. Навряд чи вони для нас є авторитетом, на який доведеться озиратися при прийнятті власних рішень", — сказав Бабаков.
У той же час перераховані в проекті доповіді Комітету Європарламенту принципи з вибудовування відносин з Росією "не можуть не обурити нормальну людину", заявив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков.
"Точку зору, яка подається в російській пресі про ті чи інші події, вони називають російськомовною пропагандою. А те, що викладають вони, на їх погляд, є правдою. В Європі вже, по-моєму, загралися, їх формулювання самі собі суперечать", - вважає Цеков.
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Раніше був опублікований проект рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ. У документі містяться пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви - йдеться про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти і газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".
Погіршення відносин між Євросоюзом і РФ:
- Раніше глава Європейської партії в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.
- В кінці квітня Росія ввела санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віце-президенту Єврокомісії вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію Російської держави.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.