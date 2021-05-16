В Москве закатили истерику после угрозы Брюсселя отключить РФ от SWIFT

В Совете Федерации ответили на угрозы ЕС / RatingBet

В Совете Федерации РФ резко отреагировали на публикацию рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленных Комитетом Европарламента по международным делам.

Как заявил член комитета СФ по международным делам Александр Бабаков РБК, рекомендации Европарламента являются "бредом сумасшедшего".

"Подобные претензии — признак того, что мы сильные, что мы являемся для них препятствием. Вряд ли они для нас являются авторитетом, на который придется оглядываться при принятии собственных решений", — сказал Бабаков.

В то же время перечисленные в проекте доклада комитета Европарламента принципы по выстраиванию отношений с Россией "не могут не возмутить нормального человека", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Точку зрения, которая подается в российской прессе о тех или иных событиях, они называют русскоязычной пропагандой. А то, что излагают они, на их взгляд, является правдой. В Европе уже, по-моему, заигрались, их формулировки сами себе противоречат", — считает Цеков.

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Ранее был опубликован проект рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ. В документе содержатся предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".

Ухудшение отношений между Евросоюзом и РФ: