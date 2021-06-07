У НАТО оголосили про рішення щодо питання ПДЧ для України і розкрили плани на саміт

Україні не нададуть ПДЧ в НАТО в червні - Альянс / УНІАН

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня, держави не приймуть рішення про надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Однак колективний блок безпеки Заходу бачить перспективу інтеграції Києва і Тбілісі в майбутньому. Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане.

Як повідомляє Європейська правда, під час конференції Демократія в дії, яка проходить у Києві, він розповів про те, що країни НАТО не підтвердять надання ПДЧ Україні та Грузії.

"НАТО - організація, заснована на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу наразі немає", - пояснив Джоане.

За його словами, в підсумковій заяві буде сказано, що двері Альянсу залишаються відкритими як для України, так і для Грузії.читайте такожУ Зеленського заявили про таємне рішення РНБО щодо інтеграції України до НАТО

"Офіційна відповідь - це те, що політика відкритих дверей незмінна. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику (щодо України та Грузії)", - додав Джоане.

Також він підкреслив, що Україна не повинна розчаровуватися через таке рішення. Києву слід продовжувати реалізовувати євроатлантичний курс, проводити реформи і працювати над досягненням мети з інтеграції в НАТО.

Інтеграція України до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда 3 травня зробив заяву, згідно з якою на саміті НАТО 14 червня держави планують обговорити "дорожню карту" для України в Північноатлантичному альянсі. Політик зазначив, що Києву треба буде виконати низку вимог для вступу в блок.

Заступник голови ОП Ігор Жовква стверджував, що Україна не братиме участі в саміті НАТО. Однак Київ запевнили в тому, що питання надання ПДЧ українській державі обговорюватиметься в рамках заходу.

У НАТО, у свою чергу, підкреслили, що керівництво блоку щодо надання Україні та Грузії Плану дій щодо вступу до Альянсу керується рішенням саміту у Бухаресті 2008 року, згідно з яким країни приєднаються до блоку безпеки тоді, коли прийде час.