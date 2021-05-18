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У НАТО повідомили, що поблизу України залишаються десятки тисяч російських військових

18 травня 2021, 12:30

Росія продовжує свою схему дестабілізаційних агресивних дій, включаючи тривале порушення суверенітету України, відзначили в НАТО.

Російські війська
У НАТО повідомили, що поблизу України залишаються десятки тисяч російських військових / Reuters

У військовому комітеті НАТО шкодують про те, що Росія не відповіла на пропозицію Альянсу провести зустріч Ради НАТО – Росія, повідомив очільник комітету Стюарт Піч. Він уточнив, що чисельність військ Росії поблизу України трохи скоротилася, і підкреслив, що НАТО продовжує "прагнути до конструктивних відносин з Росією, коли дії РФ зроблять це можливим".

"Росія продовжує свою схему дестабілізаційних агресивних дій, включаючи тривале порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а також військову присутність біля кордонів України", - заявив Піч на відкритті засідання начальників генштабів Альянсу у вівторок, 18 травня, повідомляє DW.

За його словами, чисельність військ Росії поблизу України трохи скоротилася, але "там залишаються десятки тисяч (російських військовослужбовців. - Ред.), а також зброя і техніка".

Крім того, глава військового комітету НАТО зазначив, що Москва продовжує спроби обмежити судноплавство в Чорному морі та в Керченській протоці.

Зазначимо, члени Військового комітету НАТО 18 травня обговорять, зокрема, ініціативу адаптації Альянсу до викликів майбутнього "НАТО-2030" і зустрінуться з начальниками генштабів України і Грузії.

Востаннє Рада НАТО-Росія засідала у липні 2019 року. Пост представника Росії при НАТО залишається вакантним з січня 2018 року, після того, як Олександр Грушко, який обіймав цю посаду, став заступником міністра закордонних справ РФ.

Нагадаємо, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.

"Адекватного" відведення російських військ від кордонів України не спостерігається, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що загроза не минула.

Інтеграція України до НАТО - про що йшлося раніше:

НАТО російські війська військова агресія РФ
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