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В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных

18 мая 2021, 12:30

Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающиеся нарушения суверенитета Украины, отметили в НАТО.

Российские войска
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных / Reuters

В военном комитете НАТО сожалеют о том, что Россия не ответила на предложение альянса провести встречу Совета НАТО – Россия, сообщил председатель комитета Стюарт Пич. Он уточнил, что численность войск России вблизи Украины слегка сократилась, и подчеркнул, что НАТО продолжает "стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия РФ сделают это возможным".

"Россия продолжает свою схему дестабилизирующих агрессивных действий, включая продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также военное присутствие у границ Украины", - заявил Пич на открытии заседания начальников генштабов альянса во вторник, 18 мая, сообщает DW.

По его словам, численность войск России вблизи Украины слегка сократилась, но "там остаются десятки тысяч (российских военнослужащих. - Ред.), а также оружие и техника".

Кроме того, глава военного комитета НАТО отметил, что Москва продолжает попытки ограничить судоходство в Черном море и в Керченском проливе.Отметим, члены военного комитета НАТО 18 мая обсудят, в частности, инициативу адаптации альянса к вызовам будущего "НАТО-2030" и встретятся с начальниками генштабов Украины и Грузии.

В последний раз Совет НАТО - Россия заседал в июле 2019 года. Пост представителя России при НАТО остается вакантным с января 2018 года, после того как занимавший эту должность Александр Грушко стал заместителем министра иностранных дел РФ.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.

"Адекватного" отвода российских войск от границ Украины не наблюдается, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что угроза не миновала.

Интеграция Украины в НАТО – о чем сообщалось ранее:

НАТО российские войска военная агрессия РФ
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