В ООН зробили заяву через російську агресію на Донбасі

В ООН закликали до діалогу п Донбасу / Фото: Reuters

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що всі сторони, причетні до війни на Донбасі, зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб не допустити відновлення боїв.

Як розповів прессекретар Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік, в організації уважно стежать за ситуацією на сході України, включаючи регулярні порушення режиму тиші і переміщення російських військ.

"Наше послання всім залученим сторонам: виявляти максимальну стриманість, уникати будь-яких дій і заяв, які ще більше посилили б напруженість", - сказав Дюжаррік.

Спікер генсека ООН додав, що всі питання повинні "вирішуватися шляхом діалогу".

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