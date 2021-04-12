В ООН зробили заяву через російську агресію на Донбасі

В ООН уважно стежать за переміщеннями військ РФ і порушеннями перемир'я бойовиками на Донбасі.
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що всі сторони, причетні до війни на Донбасі, зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб не допустити відновлення боїв.
Як розповів прессекретар Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік, в організації уважно стежать за ситуацією на сході України, включаючи регулярні порушення режиму тиші і переміщення російських військ.
"Наше послання всім залученим сторонам: виявляти максимальну стриманість, уникати будь-яких дій і заяв, які ще більше посилили б напруженість", - сказав Дюжаррік.
Спікер генсека ООН додав, що всі питання повинні "вирішуватися шляхом діалогу".
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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України.
- У США у зв'язку з діями Росії прийняли рішення відправити два кораблі в Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі будуть перебувати в Чорноморській акваторії до 4-5 травня.
Автор: Марія Тупік