У Пентагоні зробили заяву про відведення військ РФ від України

Кірбі повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації та поважати територіальний суверенітет України.
У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною, заявив у п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі.
"У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього", - сказав Кірбі на брифінгу, його цитує Інтерфакс-Україна. Він звернув увагу на те, що США обізнані про недавні заяви Росії з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.
Також він повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності вздовж кордону з Україною і в Криму.
Зазначимо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив про рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуто, поставивши завдання генштабу, командувачам військами військових округів і повітряно-десантних військ приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Пентагон закликав Росію припинити провокації на українському кордоні включаючи Крим, і прояснити наміри стосовно України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви щодо відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.