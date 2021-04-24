У Пентагоні зробили заяву про відведення військ РФ від України

У Пентагоні зробили заяву про відведення військ РФ від кордону з Україною / Reuters

У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною, заявив у п'ятницю представник Пентагону Джон Кірбі.

"У п'ятницю вдень ще занадто рано говорити про конкретні деталі цього", - сказав Кірбі на брифінгу, його цитує Інтерфакс-Україна. Він звернув увагу на те, що США обізнані про недавні заяви Росії з приводу маневрів і продовжують спостерігати за ситуацією в регіоні.

Також він повторив заклики Вашингтона на адресу Росії припинити провокації, поважати територіальний суверенітет України, сприяти стабільності вздовж кордону з Україною і в Криму.

Зазначимо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив про рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуто, поставивши завдання генштабу, командувачам військами військових округів і повітряно-десантних військ приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.

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