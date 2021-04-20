У Пентагоні висунули вимогу Росії через Україну

США зажадали від Росія пояснити позицію по Україні / Reuters

Пентагон закликав Росію припинити провокації на українському кордоні включаючи Крим, і прояснити наміри по відношенню до України.

Як заявив в ході брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, від Москви вимагають внести внесок у забезпечення безпеки регіону.

"Ми закликаємо Росію прояснити свої наміри. Ми б хотіли краще зрозуміти, які її наміри", - сказав Кірбі.

Він також зазначив, що США продовжують спостерігати збільшення військової присутності Росії в Криму і на кордонах України.

"Ми закликаємо росіян припинити провокації і зробити внесок у безпеку і стабільність регіону, будучи, для початку, більш транспарентними в тому, що вони роблять", - додав представник Пентагону.

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