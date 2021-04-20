У Пентагоні висунули вимогу Росії через Україну

У США від РФ вимагають зробити внесок у забезпечення безпеки на сході України.
Пентагон закликав Росію припинити провокації на українському кордоні включаючи Крим, і прояснити наміри по відношенню до України.
Як заявив в ході брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, від Москви вимагають внести внесок у забезпечення безпеки регіону.
"Ми закликаємо Росію прояснити свої наміри. Ми б хотіли краще зрозуміти, які її наміри", - сказав Кірбі.
Він також зазначив, що США продовжують спостерігати збільшення військової присутності Росії в Криму і на кордонах України.
"Ми закликаємо росіян припинити провокації і зробити внесок у безпеку і стабільність регіону, будучи, для початку, більш транспарентними в тому, що вони роблять", - додав представник Пентагону.
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Відносини Росії і США - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході розмови Байден заявив про підтримку України і закликав главу РФ припинити військовий тиск на українську державу. Також він запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських країн.
- 15 квітня США завдали нового санкційного удару по Росії. Обмеження були введені відносно 6 російських технологічних компаній, а також проти 32 фізичних і юридичних осіб. Такі заходи прийняті у зв'язку зі звинуваченням Вашингтона на адресу Москви в здійсненні кібератак і втручанні в американські вибори.
- Росія 16 квітня прийняла рішення ввести відповідні санкції проти США. Йдеться про висилку 10 дипломатів і "чорний список" американських чиновників, яким заборонили в'їзд на територію РФ. Крім того, росіяни порадили американському послу Джону Саллівану відправитися до Вашингтона для консультацій.