У Польщі 2-річний хлопчик з України потонув в озері: його тато і мама міцно спали після вечірки

У Польщі 2-річний хлопчик з України потонув в озері / видання Fakt.

Трагедія сталася у Польщі - там через недогляд і недбале ставлення батьків загинув 2-річний Владислав – хлопчик родом з України. Дитина вийшла з дачного будиночка, поки його тато і мама відсипалися після вечірки, і потонув в озері. Батьків звинуватили у смерті дитини.

Біда трапилася у четвер, 15 липня, на озері Шперек Великопольського воєводства, на території центру "Лідо", повідомляє польське видання Fakt. Тіло хлопчика, що плавало у воді, помітила випадкова перехожа, яка прогулювалася біля озера.

На місце події негайно викликали аварійно-рятувальні служби. Дитину намагалися врятувати - протягом 2 годин проводилася реанімація. Але дива не сталося, медики виявилися безсилі - 2-річний українець помер.

Поліція розшукала батьків маленького Владислава, ними виявилася пара з України, у якої є також 12-річна донька - вони приїхали до Польщі на відпочинок разом ще з однією сім'єю.

Напередодні відпускники з України влаштували алкогольну вечірку, і розважалися орієнтовно до 5 ранку – наступного дня на терасі котеджу все ще лежали порожні банки з-під пива.

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Коли саме малюк вийшов з будиночка – невідомо, бо за дитиною ніхто не доглядав. Хлопчик зміг легко вислизнути, оскільки двері були не замкнені. Дитина попрямувала до озера і впала з пристані у воду. Свідки кажуть, що хлопчик, мабуть, тривалий час провів у воді, бо його тіло було все синє.

Експертиза встановила, що хлопчик помер через утоплення. Прокуратура в Остуві-Великопольському почала розслідування.

Батьків Владика звинуватили в тому, що вони піддали свого 2-річного сина безпосередній небезпеці і ненавмисно спричинили смерть дитини, залишивши двері будинку незачиненими.

Вони визнали свою провину. У Польщі батькам Владика загрожує в'язниця від 3 місяців до 5 років.

Довідка

Утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як повідомляє Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто ті, хто не вміє плавати, і випадково опинилися у воді на великій глибині, починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, Я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легень і неминуче занурюються у воду.

Людина, яка потрапила під воду, затримує дихання і активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені понад 22 мл води на кг маси тіла.

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У сільраді розповіли, що хлопчик грав з братом у дворі. За ними доглядав батько, поки мама пішла збирати чорницю, а потім раптово кудись зник.

Дитину почали шукати, але виявилося вже пізно. Тіло знайшли ввечері, 7 липня, о 21:00.