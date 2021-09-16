У Польщі в моторошній аварії загинули громадяни України

У Польщі в ДТП загинули громадяни України

У Польщі в середу, 15 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Подія трапилася поблизу Немглови Лодзинського воєводства.

Посольство України в Польщі взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, а також підтримує зв'язок з рідними.

"Почалася підготовка репатріації тіл загиблих", - додали в пресслужбі.

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За даними Radio Victoria, аварія трапилась внаслідок зіткнення двох вантажівок. У результаті ДТП загинули три особи, ще двоє отримали поранення.

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