У Польщі висміяли Лукашенка, який заявив про підготовку замаху на нього

Олександр Лукашенко / Reuters

У Польщі прокоментували заяву Олександра Лукашенко про те, що західні спецслужби нібито готували замах на нього, а також держпереворот в Білорусі.

Варшава іронічно поставилася до заяв білоруського диктатора. Про це свідчить коментар глави бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштофа Щерського в ефірі TVP.

За його словами, Польща не планувала і не планує брати участь у замаху на Олександра Лукашенка.

"Польща ніколи не планувала, не брала, не приймає і не братиме участі в яких замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пан Олександр Лукашенко, розповідає вам такі речі, то він вас обманює", - додав Щерський.

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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше: