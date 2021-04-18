У Польщі висміяли Лукашенка, який заявив про підготовку замаху на нього

У Варшаві порадили Олександру Лукашенку шукати зрадників у своєму оточенні.
У Польщі прокоментували заяву Олександра Лукашенко про те, що західні спецслужби нібито готували замах на нього, а також держпереворот в Білорусі.
Варшава іронічно поставилася до заяв білоруського диктатора. Про це свідчить коментар глави бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштофа Щерського в ефірі TVP.
За його словами, Польща не планувала і не планує брати участь у замаху на Олександра Лукашенка.
"Польща ніколи не планувала, не брала, не приймає і не братиме участі в яких замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пан Олександр Лукашенко, розповідає вам такі речі, то він вас обманює", - додав Щерський.
читайте такожУ ФСБ розповіли нові подробиці підготовки замаху на Лукашенка
Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:
- Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
- За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
- Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
- Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
- У свою чергу в ФСБ заявили, що знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка.
Автор: Олексій Тичина