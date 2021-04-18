В Польше высмеяли Лукашенко, заявившего о подготовке покушения на него

В Варшаве посоветовали Александру Лукашенко искать предателей в своем окружении.
В Польше прокомментировали заявление Александра Лукашенко о том, что западные спецслужбы якобы готовили покушение на него, а также госпереворот в Беларуси.
Варшава иронически отнеслась к заявлениям белорусского диктатора. Об этом свидетельствует комментарий главы бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского в эфире TVP.
По его словам, Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на Александра Лукашенко.
"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участия в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает", - добавил Щерский.
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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
- В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.