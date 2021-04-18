В Польше высмеяли Лукашенко, заявившего о подготовке покушения на него

Александр Лукашенко / Reuters

В Польше прокомментировали заявление Александра Лукашенко о том, что западные спецслужбы якобы готовили покушение на него, а также госпереворот в Беларуси.

Варшава иронически отнеслась к заявлениям белорусского диктатора. Об этом свидетельствует комментарий главы бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского в эфире TVP.

По его словам, Польша не планировала и не планирует участвовать в покушении на Александра Лукашенко.

"Польша никогда не планировала, не принимала, не принимает и не будет принимать участия в каких покушениях на Александра Лукашенко. Если кто-то, господин Александр Лукашенко, рассказывает вам такие вещи, то он вас обманывает", - добавил Щерский.

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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее: