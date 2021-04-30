У розвідці США розкрили деталі прогнозу щодо війни України і РФ на Донбасі

У США вважають, що конфлікт Росії і України на Донбасі в короткостроковій перспективі не буде врегульовано / УНІАН

Збройний конфлікт Росії та України на Донбасі навряд чи буде врегулювано в короткостроковій перспективі. Москва продовжує протидіяти політиці Києва щодо інтеграції до НАТО. РФ продовжує намагатися чинити військовий тиск на українську державу і зміцнює військові позиції в окупованому Криму. Про це йдеться в доповіді глави управління розвідки Міноборони США Скотта Берр'єра, наданому в рамках оцінки світових загроз для американського Сенату.

У документі, опублікованому на сайті комітету Сенату зі збройних сил, йдеться про те, що російсько-український конфлікт триває вже 8-й рік. Весь цей час Росія намагається протидіяти прагненню України вступити до Північноатлантичного альянсу.

За його словами, одним з елементів такої боротьби є концентрація військ в окупованому Криму і на кордоні з материковою Україною. Москва прагне до того, щоб Київ пішов на поступки.

(Стягування РФ військ до кордонів України, - ред.) "нібито для навчань, але, ймовірно, в рамках триваючої кампанії з чинення тиску на Україну, щоб вона поступилася вимогам Кремля", - вважає Берр'єр, зазначивши, що Росія зміцнює свої військові позиції в окупованому Криму, щоб стримувати військові операції Заходу і показати свою рішучість в утриманні півострова.читайте такожУ Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом

Також він додав, що конфлікт на Донбасі навряд чи буде врегульовано найближчим часом. Навіть якщо Росія відступить, військова присутність російських військ на сході України дозволить Москві і надалі використовувати цю ситуацію з метою тиску на українську державу.

"Перспективи короткострокового врегулювання туманні, і присутність очолюваних Росією сил на сході України залишається для Кремля життєздатним інструментом примусу, навіть якщо Москва вирішить зробити вибір на користь деескалації", - підкреслив Берр'єр.

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