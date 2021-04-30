У розвідці США розкрили деталі прогнозу щодо війни України і РФ на Донбасі

У Вашингтоні вважають, що Росія стягнула війська до кордонів України для того, щоб домогтися від Києва поступок щодо Донбасу.
Збройний конфлікт Росії та України на Донбасі навряд чи буде врегулювано в короткостроковій перспективі. Москва продовжує протидіяти політиці Києва щодо інтеграції до НАТО. РФ продовжує намагатися чинити військовий тиск на українську державу і зміцнює військові позиції в окупованому Криму. Про це йдеться в доповіді глави управління розвідки Міноборони США Скотта Берр'єра, наданому в рамках оцінки світових загроз для американського Сенату.
У документі, опублікованому на сайті комітету Сенату зі збройних сил, йдеться про те, що російсько-український конфлікт триває вже 8-й рік. Весь цей час Росія намагається протидіяти прагненню України вступити до Північноатлантичного альянсу.
За його словами, одним з елементів такої боротьби є концентрація військ в окупованому Криму і на кордоні з материковою Україною. Москва прагне до того, щоб Київ пішов на поступки.
(Стягування РФ військ до кордонів України, - ред.) "нібито для навчань, але, ймовірно, в рамках триваючої кампанії з чинення тиску на Україну, щоб вона поступилася вимогам Кремля", - вважає Берр'єр, зазначивши, що Росія зміцнює свої військові позиції в окупованому Криму, щоб стримувати військові операції Заходу і показати свою рішучість в утриманні півострова.читайте такожУ Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом
Також він додав, що конфлікт на Донбасі навряд чи буде врегульовано найближчим часом. Навіть якщо Росія відступить, військова присутність російських військ на сході України дозволить Москві і надалі використовувати цю ситуацію з метою тиску на українську державу.
"Перспективи короткострокового врегулювання туманні, і присутність очолюваних Росією сил на сході України залишається для Кремля життєздатним інструментом примусу, навіть якщо Москва вирішить зробити вибір на користь деескалації", - підкреслив Берр'єр.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував главі РФ Володимиру Путіну провести зустріч у зоні конфлікту на території Донецької та Луганської областей.
- Путін у відповідь заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для перемовин щодо ситуації з російсько-українськими відносинами. Однак для врегулювання конфлікту на Донбасі господар Кремля порадив президенту України вести перемовини з бойовиками "ЛДНР".
- Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович підкреслив, що Україна не планує вести дискусію з "ДНР" і "ЛНР", які не є суб'єктом перемовного процесу.
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков сказав, що слова Путіна про "республіки" на Донбасі повинні бути розглянуті на рівні ОБСЄ, тому що вони суперечать Мінським угодам і розцінюються як визнання Росією "ЛДНР".