В разведке США раскрыли детали прогноза по войне Украины и РФ на Донбассе

В США полагают, что конфликт России и Украины на Донбассе в краткосрочной перспективе урегулирован не будет / УНИАН

Вооруженный конфликт России и Украины на Донбассе вряд ли будет урегулирован в краткосрочной перспективе. Москва продолжает противодействовать политике Киева по интеграции в НАТО. РФ продолжает пытаться оказывать военное давление на украинское государство и укрепляет военные позиции в оккупированном Крыму. Об этом говорится в докладе главы управления разведки Минобороны США Скотта Беррьера, предоставленном в рамках оценки мировых угроз для американского Сената.

В документе, опубликованном на сайте комитета Сената по вооруженным силам, речь идет о том, что российско-украинский конфликт продолжается уже 8-й год. Все это время Россия пытается противодействовать стремлению Украины вступить в Североатлантический альянс.

По его словам, одним из элементов такой борьбы является концентрация войск в оккупированном Крыму и на границе с материковой Украиной. Москва стремится к тому, чтобы Киев пошел на уступки.

(Стягивание РФ войск к границам Украины, - ред.) "якобы для учений, но, вероятно, в рамках продолжающейся кампании по оказанию давления на Украину, чтобы она уступила требованиям Кремля", - считает Беррьер, отметив, что Россия укрепляет свои военные позиции в оккупированном Крыму, чтобы сдерживать военные операции Запада и показать свою решимость в удержании полуострова.Читайте такжеВ России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом

Также он добавил, что конфликт на Донбассе вряд ли будет урегулирован в ближайшее время. Даже если Россия отступит, военное присутствие российских войск на востоке Украины позволит Москве и в дальнейшем использовать данную ситуацию с целью давления на украинское государство.

"Перспективы краткосрочного урегулирования туманны, и присутствие возглавляемых Россией сил на востоке Украины остается для Кремля жизнеспособным инструментом принуждения, даже если Москва решит сделать выбор в пользу деэскалации", - подчеркнул Беррьер.

Переговоры по Донбассу