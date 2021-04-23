Резников объявил о признании Путиным "ЛДНР" и выходе РФ из "Минска"

В Минских соглашений нет аббревиатур "ДНР" и "ЛНР" - Резников / УНИАН

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что упоминание президентом РФ Владимиром Путиным о "республиках ДНР и ЛНР" в своем заявлении можно расценить как их политическое признание со стороны Москвы. Фактически такое заявление, которое должно быть изучено ОБСЕ и в нормандском формате, означает выход России из Минских соглашений.

В эфире программы Свобода слова Савика Шустера он заявил о том, что в Минских соглашениях нет никаких "республик" – есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее представители РФ заявляли, что эти территории принадлежат украинскому государству. Однако слова Путина можно рассматривать как признание "ДНР" и "ЛНР" отдельными субъектами, что противоречит "Минску" и указывает на фактический выход Москвы из Минских договоренностей.

"Мы с вами услышали официальное признание двух квази-образований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это по сути выход из минских соглашений, потому что в соглашениях нет такого понятия. Есть ОРДЛО Украины, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. До того момента все представители РФ в переговорах всегда говорили, что это Украина. Только что президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из минских соглашений со стороны РФ", - считает Резников.Читайте такжеАрестович назвал условие Киева по встрече с РФ, Францией и ФРГ на Донбассе

Также министр подчеркнул, что слова Путина должны быть рассмотрены в ОБСЕ и нормандском формате, а заявления от имени государства, согласно международному праву, могут озвучивать президент, премьер-министр и глава МИД.

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