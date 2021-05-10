У РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах

Москва відповіла на вимогу Праги / Фото Reuters

Росія не виплачуватиме жодних компенсацій за її причетність до вибухів на складах у Врбетиці, будь-які такі вимоги абсурдні, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

За його словами, РФ не буде виплачувати ніяких компенсацій, а такі вимоги є абсурдними, повідомляє ТАРС.

"Будь-які вимоги Чехії на адресу Росії про виплату компенсації за надуману причетність спецслужб РФ до вибухів на складах у Врбетиці, витриману в дусі highly likely, абсурдні. Ніхто ніяких компенсацій платити не буде", - упевнений депутат ДД.

На думку голови комітету, Празі варто було б переадресувати подібні вимоги "вашингтонським кураторам, які стоять за організацією цієї провокації".

У свою чергу заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародної політики Володимир Джабаров додав, що РФ не збирається платити Чехії ніяку компенсацію за вибух у Врбетиці, а ця вимога абсурдна, повідомляє РІА Новості.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

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