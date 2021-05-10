УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах

10 травня 2021, 12:59

Причетність спецслужб РФ до вибухів у Чехії є надуманою, вважає Леонід Слуцький.

Росія відповіла Чехії
Москва відповіла на вимогу Праги / Фото Reuters

Росія не виплачуватиме жодних компенсацій за її причетність до вибухів на складах у Врбетиці, будь-які такі вимоги абсурдні, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

За його словами, РФ не буде виплачувати ніяких компенсацій, а такі вимоги є абсурдними, повідомляє ТАРС.

"Будь-які вимоги Чехії на адресу Росії про виплату компенсації за надуману причетність спецслужб РФ до вибухів на складах у Врбетиці, витриману в дусі highly likely, абсурдні. Ніхто ніяких компенсацій платити не буде", - упевнений депутат ДД.

На думку голови комітету, Празі варто було б переадресувати подібні вимоги "вашингтонським кураторам, які стоять за організацією цієї провокації".

У свою чергу заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародної політики Володимир Джабаров додав, що РФ не збирається платити Чехії ніяку компенсацію за вибух у Врбетиці, а ця вимога абсурдна, повідомляє РІА Новості.

Що сталося в Чехії в 2014 році

16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.

На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.

Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.

У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.

читайте такожВибухи в Чехії: спливли несподівані деталі у справі Петрова і Боширова

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

  • Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни.
  • У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
  • "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
  • Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.
новини Росії новини Чехії
Зараз ви переглядаєте новину «У РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних стравЩо готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесіїНадя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесії "Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні З якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вченихЗ якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вчених 8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети

Останні новини

17:05
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів
16:57
Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото Відео
16:54
"Велике будівництво": перший в Україні хайвей заливають фінальним шаром цементобетону
16:40
Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО Відео
16:24
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
Реклама
16:00
Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документ Відео
15:56
Як і скільки варити яйця пашот: найпростіший рецепт Відео
15:56
Лідер Вечірнього Кварталу і Ліги сміху озвучив Кролика Петрика у новому фільмі Відео
15:49
В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну Відео
15:30
У Києві почали обшукувати будинок кума Путіна: нардеп назвав причину Фото Відео
14:56
Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар
14:31
Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону Відео
14:23
Лікарі назвали проблему зі слухом ознакою небезпечного і швидкого захворювання Відео
14:16
"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Відео
13:50
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
13:45
Як відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпека Відео
13:39
РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб
13:32
Бійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназію Відео
13:28
Синоптик розповіла, які регіони України заллє дощами Відео
13:26
Названо 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний список Відео
Реклама
13:01
З'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2 Відео
12:57
Заважала бити дружину: на Одещині п'яний чоловік підпалив сусідку (фото)
12:54
Зеленський пояснив, чи чекати нападу Росії і чи готова до атаки Україна Відео
12:37
Викрадення судді Чауса: схоплено одного з підозрюваних Відео
12:36
Путін дав термінове доручення через бійню у казанській гімназії
12:31
Дружина Лещенка зухвало відреагувала на скандал через концерт у Москві
12:31
Шмигаль розповів, чи чекати бізнесу підвищення податків Відео
11:43
Знижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогти Відео
11:36
У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло Відео
11:25
Скандальний роман 8-річної Маханець з 13-річним підлітком отримав новий виток розвитку Відео
11:19
Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесії
11:11
Путін отримав золоту акцію Погляд
10:41
"Посміявся - нехай працює": Жириновський захотів вигнати Урганта з телебачення Відео
10:40
Симптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлини Відео
10:23
До України підступає найнебезпечніший вид COVID-19: у МОЗ розповіли про загрозу Відео
10:17
Лікарі вказали на небезпеку картопляного пюре: на що звернути увагу Відео
10:13
Чи вирішить Росія водну проблему Криму, пробивши дно Погляд
09:52
Антиукраїнський скандал з дочкою судді: стало відомо, чи відрахують її з університету Відео
09:45
Генсек ООН розповів, чи буде говорити з Лавровим про Україну Відео
09:12
Вчені пов'язали каву з неприємними порушеннями роботи головного органу Відео
Реклама
09:05
Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь Відео
09:02
Києву загрожує неприємний погодний сюрприз – синоптик назвав дату Відео
08:46
Рак кишківника: вчені назвали напій, який подвоює ризик Відео
08:17
COVID-19 в Україні 11 травня: після свят кількість виявлених хворих різко впала Відео
08:05
У лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення суду Відео
07:59
Саміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не такий важливий Відео
07:44
Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз Відео
07:21
Пандемія COVID-19: у ВООЗ заявили, що світ вийшов на плато, але є нюанс Відео
07:13
Відпустка-2021: в які країни зможуть поїхати українці
06:53
Названо сім продуктів, які можуть полегшити симптоми алергії Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти