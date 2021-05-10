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В РФ нагло ответили на требование Чехии о компенсации за взрывы на складах

10 мая 2021, 12:59
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Причастность спецслужб РФ к взрывам в Чехии является надуманной, считает Леонид Слуцкий.

Россия ответила Чехии
Москва ответила на требование Праги / Фото Reuters

Россия не будет выплачивать никаких компенсаций за ее причастность к взрывам на складах во Врбетице, любые такие требования абсурдны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, РФ не будет выплачивать никаких компенсаций, а такие требования Праги являются абсурднми, сообщает ТАСС.

"Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны. Никто никаких компенсаций платить не будет", - уверен депутат ГД.

По мнению главы комитета, Праге стоило бы переадресовать подобные требования "вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации".

В свою очередь заместитель главы комитета Совфеда по международной политике Владимир Джабаров добавил, что РФ не собирается платить Чехии никакую компенсацию за взрыв в Врбетице, а это требование абсурдно, сообщает РИА Новости.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

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Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

  • Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.
  • В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
  • "Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
  • Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.
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