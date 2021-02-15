У РФ назвали несподіване ім'я нового лідера опозиції після Навального

Олексій Навальний з дружиною Юлією / instagram.com/navalny

Дружина Олексія Навального Юлія є основним претендентом на роль лідера несистемної опозиції Росії, проте в списку є й інші імена, заявив історик і політолог Микола Сванідзе.

"Перша людина, яка може замінити Навального, це, звичайно, Юлія Борисівна. У неї є весь потрібний потенціал. Всі інші в цьому списку стоять у другому ряду, але все ж вони є", - розповів він Ura.ru.

Серед потенційних лідерів несистемної опозиції він назвав московського парламентарія Іллю Яшина, журналіста і представника партії Яблуко Льва Шлосберга, колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова. Великий потенціал, вважає Сванідзе, є у Юрія Дудя, але він поки в політику не йде, а займається журналістикою.

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Нова справа проти Навального:

Справу про наклеп завели влітку 2020 року. Приводом стало висловлювання Навального про ролик на підтримку поправок до Конституції. У ньому знявся ветеран Великої Вітчизняної війни Гнат Артеменко.

Навальний назвав учасників ролика "холуями" і "ганьбою країни" і цим зганьбив честь і гідність ветерана, йдеться в позові.

У цій справі Навальному загрожує штраф до мільйона рублів або обов'язкові роботи на термін до 240 годин.

Вирок Навальному: