У РФ назвали несподіване ім'я нового лідера опозиції після Навального

Микола Сванідзе назвав потенційних лідерів несистемної опозиції РФ.
Дружина Олексія Навального Юлія є основним претендентом на роль лідера несистемної опозиції Росії, проте в списку є й інші імена, заявив історик і політолог Микола Сванідзе.
"Перша людина, яка може замінити Навального, це, звичайно, Юлія Борисівна. У неї є весь потрібний потенціал. Всі інші в цьому списку стоять у другому ряду, але все ж вони є", - розповів він Ura.ru.
Серед потенційних лідерів несистемної опозиції він назвав московського парламентарія Іллю Яшина, журналіста і представника партії Яблуко Льва Шлосберга, колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова. Великий потенціал, вважає Сванідзе, є у Юрія Дудя, але він поки в політику не йде, а займається журналістикою.
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Нова справа проти Навального:
- Справу про наклеп завели влітку 2020 року. Приводом стало висловлювання Навального про ролик на підтримку поправок до Конституції. У ньому знявся ветеран Великої Вітчизняної війни Гнат Артеменко.
- Навальний назвав учасників ролика "холуями" і "ганьбою країни" і цим зганьбив честь і гідність ветерана, йдеться в позові.
- У цій справі Навальному загрожує штраф до мільйона рублів або обов'язкові роботи на термін до 240 годин.
Вирок Навальному:
- Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
- Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
- Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.
- Рішення суду може бути оскаржене.