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В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального

15 февраля 2021, 04:30
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Николай Сванидзе назвал потенциальных лидеров несистемной оппозиции РФ.

Юлия Навальная и Алексей Навальный
Алексей Навальный с женой Юлией / instagram.com/navalny

Жена Алексея Навального Юлия является основным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, однако в списке имеются и другие имена, заявил историк и политолог Николай Сванидзе.

"Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, Юлия Борисовна. У неё есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но всё же они есть", — рассказал он Ura.ru.

Среди потенциальных лидеров несистемной оппозиции он назвал московского парламентария Илью Яшина, журналиста и представителя партии Яблоко Льва Шлосберга, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Большой потенциал, считает Сванидзе, есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идёт, а занимается журналистикой.

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Новое дело против Навального:

  • Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
  • Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.
  • По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному:

  • Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
  • Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
  • Решение суда может быть обжаловано.
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