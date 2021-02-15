В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального

Николай Сванидзе назвал потенциальных лидеров несистемной оппозиции РФ.
Жена Алексея Навального Юлия является основным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, однако в списке имеются и другие имена, заявил историк и политолог Николай Сванидзе.
"Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, Юлия Борисовна. У неё есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но всё же они есть", — рассказал он Ura.ru.
Среди потенциальных лидеров несистемной оппозиции он назвал московского парламентария Илью Яшина, журналиста и представителя партии Яблоко Льва Шлосберга, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Большой потенциал, считает Сванидзе, есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идёт, а занимается журналистикой.
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Новое дело против Навального:
- Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
- Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.
- По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.
Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
- Решение суда может быть обжаловано.