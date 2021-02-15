В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального

Алексей Навальный с женой Юлией / instagram.com/navalny

Жена Алексея Навального Юлия является основным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, однако в списке имеются и другие имена, заявил историк и политолог Николай Сванидзе.

"Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, Юлия Борисовна. У неё есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но всё же они есть", — рассказал он Ura.ru.

Среди потенциальных лидеров несистемной оппозиции он назвал московского парламентария Илью Яшина, журналиста и представителя партии Яблоко Льва Шлосберга, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Большой потенциал, считает Сванидзе, есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идёт, а занимается журналистикой.

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Новое дело против Навального:

Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.

По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Приговор Навальному: