УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ порахували, скільки жителів "ДНР" і "ЛНР" ощасливлено паспортом

2 травня 2021, 14:14

За даними МВС, майже 2 тис. жителів "ДНР" і "ЛНР" в набутті російського громадянства відмовили.

Паспорт
У РФ порахували, скільки жителів "ДНР" і "ЛНР" ощасливлено паспортом / пресслужба ДПСУ

Майже 530 тисяч жителів так званих "Донецької та Луганської народних республік" за два роки отримали російські паспорти у спрощеному порядку.

"З початку реалізації указу президента Росії від 24 квітня 2019 року <...> громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - повідомили в МВС Росії у відповідь на запит ТАСС.

За даними МВС, майже 2 тис.жителів "ДНР" і "ЛНР" у набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено у зв'язку з тим, що люди мали обмеження на в'їзд до Росії через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або у зв'язку з ухваленим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ.

Повідомляється, що третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті претендентів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці.

У МВС зазначили, що робота з приймання громадян "ДНР" і "ЛНР" до громадянства РФ триває.

Видача російських паспортів - про що йшлося раніше:

  • 24 квітня 2020 року глава Кремля Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям "ДНР" і "ЛНР" отримати російське громадянство у спрощеному порядку.
  • Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не застосовуватиме санкції щодо жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти. Однак їм треба буде зробити вибір і відмовитися від одного з громадянств.
  • Станом на 18 лютого 2021 року кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив очільник главку МВС Росії у Ростовській області Олег Агарков.
  • До кінця 2021 року громадянами РФ можуть стати ще 500 тисяч українських громадян, які проживають на окупованих районах Донбасу.

ДНР новини Росії ЛНР російські паспорти
Зараз ви переглядаєте новину «У РФ порахували, скільки жителів "ДНР" і "ЛНР" ощасливлено паспортом». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікар вказав на шість звичок, які провокують геморойЛікар вказав на шість звичок, які провокують геморой Рак: фекалії цих кольорів можуть бути ознакою пухлини в кишківнику, що ростеРак: фекалії цих кольорів можуть бути ознакою пухлини в кишківнику, що росте Сирна паска: як приготувати царську та швидку паскуСирна паска: як приготувати царську та швидку паску Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 2 травня: чому присвятити святковий деньГороскоп всіх знаків Зодіаку на 2 травня: чому присвятити святковий день Генерал ЗСУ спрогнозував терміни атаки РФ і назвав найнебезпечніші напрямкиГенерал ЗСУ спрогнозував терміни атаки РФ і назвав найнебезпечніші напрямки

Останні новини

16:17
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 4 травня: спалах пристрасті і нові свободи
15:50
В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері Відео
15:26
У Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT Відео
15:24
У Харкові знайшли вбитими молодого чоловіка та дівчину
15:18
Зеленський назвав себе вихідцем з СРСР і розповів, чого йому не вистачало Відео
Реклама
15:13
У Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала юшкою з грибами Відео
14:50
У МЗС розповіли, скільки в Україні хочуть "збити" з РФ за окупацію Відео
14:47
У Німеччині заявили про небезпеку нападу Росії і закликали ЄС до дій Відео
14:28
Нова підтримка США України опинилася під загрозою: ЗМІ назвали причину Відео
14:15
На зустрічі Зеленського та Путіна хтось має "тримати свічку" - Клімкін Відео
13:55
В Україну повернуться заморозки – синоптик розкрив деталі Відео
13:44
Хворих у два рази більше: соціологи розбили цифри МОЗ по COVID-19 Відео
13:24
Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео
13:10
Президент Литви назвав анексію Криму нелегальною і пообіцяв втрутитися Відео
12:49
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 3 травня: складнощі та подарунок долі Відео
12:26
У Мережі розповіли, куди Порошенко махнув на відпочинок на травневі свята Відео
12:13
МОЗ оприлюднило актуальний список регіонів червоної зони карантину Відео
12:05
На Закарпатті агенти РФ влаштували провокацію з листівками і прокололися – ЗМІ
11:54
У Лаврова закотили істерику у відповідь на пропозицію G7 боротися з фейками РФ Відео
11:18
Експерт пояснив плани влади щодо підвищення прожиткового мінімуму Відео
Реклама
11:12
В Україні назвали фіксований тариф на електроенергію для населення Відео
10:53
"Так у спину їб*шить": у Мережі повідомили про масову бійку підлітків в Одесі Відео
10:22
Як Росія несподівано втратила вплив у Середній Азії Погляд
10:11
Пушилін заявив, що Зеленський боїться отримати кулю в спину на Донбасі Відео
09:34
Відведення російських військ від України: Блінкен зробив заяву Відео
08:50
Біля кордонів України знайдено коронавірус-мутант з Індії
08:33
Зеленський ще довго бігатиме навколо глобуса Погляд
08:19
Коронавірус в Україні за добу виявлено у менш як 3 тисяч осіб Відео
07:56
Восени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожує Відео
07:43
Лікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулю Відео
07:30
Генерал ЗСУ порівняв стягування російських військ з 2014 роком Відео
07:15
Журналіст розкрив сценарій нових ударів Євросоюзу щодо Росії Відео
06:54
Підвищення прожиткового мінімуму: чому українці його не відчують Погляд
06:33
У США назвали головну мету Путіна з військами біля кордонів України Відео
05:32
Зеленському дуже небезпечно сам на сам зустрічатися з Путіним – експосол Відео
05:05
У Байдена розкрили плани щодо перемовин з Північною Кореєю Відео
04:28
Чудові привітання з Днем кондитера на словах і в картинках
03:50
Спокусливі шкіряні спідниці увійшли в моду на весну-літо 2021 Фото Відео
03:07
Лікарка розповіла, про які проблеми зі здоров'ям свідчить колір нігтів
02:17
Ексміністр оборони спрогнозував напрямок удару РФ по Україні Відео
Реклама
00:55
Як боротися із задишкою після коронавірусу - поради лікаря Відео
00:19
Світлий понеділок: що робити українцям в Поливаний понеділок Відео
02 травня, неділя
23:51
Україну накриє справжня спека: коли та де чекати понад +25 градусів Відео
23:16
РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України Відео
22:58
У США пройшлися по звільненню Коболєва з Нафтогазу
22:30
У Чехії поставили крапку у версії про вибух складів з боєприпасами агентами ГРУ Відео
22:15
В Україні різко подорожчають продукти харчування: коли та на скільки
22:13
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафи Відео
22:13
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
21:54
З'ясувалося, як відзначає травневі свята Зеленський
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти