У РФ порахували, скільки жителів "ДНР" і "ЛНР" ощасливлено паспортом / пресслужба ДПСУ

Майже 530 тисяч жителів так званих "Донецької та Луганської народних республік" за два роки отримали російські паспорти у спрощеному порядку.

"З початку реалізації указу президента Росії від 24 квітня 2019 року <...> громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - повідомили в МВС Росії у відповідь на запит ТАСС.

За даними МВС, майже 2 тис.жителів "ДНР" і "ЛНР" у набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено у зв'язку з тим, що люди мали обмеження на в'їзд до Росії через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або у зв'язку з ухваленим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ.

Повідомляється, що третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті претендентів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці.

У МВС зазначили, що робота з приймання громадян "ДНР" і "ЛНР" до громадянства РФ триває.

Видача російських паспортів - про що йшлося раніше: