У РФ порахували, скільки жителів "ДНР" і "ЛНР" ощасливлено паспортом

За даними МВС, майже 2 тис. жителів "ДНР" і "ЛНР" в набутті російського громадянства відмовили.
Майже 530 тисяч жителів так званих "Донецької та Луганської народних республік" за два роки отримали російські паспорти у спрощеному порядку.
"З початку реалізації указу президента Росії від 24 квітня 2019 року <...> громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - повідомили в МВС Росії у відповідь на запит ТАСС.
За даними МВС, майже 2 тис.жителів "ДНР" і "ЛНР" у набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено у зв'язку з тим, що люди мали обмеження на в'їзд до Росії через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або у зв'язку з ухваленим щодо них рішенням про небажаність перебування в РФ.
Повідомляється, що третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті претендентів громадянство РФ не дали через те, що вони виступали за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці.
У МВС зазначили, що робота з приймання громадян "ДНР" і "ЛНР" до громадянства РФ триває.
Видача російських паспортів - про що йшлося раніше:
- 24 квітня 2020 року глава Кремля Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям "ДНР" і "ЛНР" отримати російське громадянство у спрощеному порядку.
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не застосовуватиме санкції щодо жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти. Однак їм треба буде зробити вибір і відмовитися від одного з громадянств.
- Станом на 18 лютого 2021 року кількість жителів тимчасово окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей, яким росіяни видали паспорти РФ, перевищило 600 тисяч осіб, заявив очільник главку МВС Росії у Ростовській області Олег Агарков.
- До кінця 2021 року громадянами РФ можуть стати ще 500 тисяч українських громадян, які проживають на окупованих районах Донбасу.