В РФ посчитали, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" осчастливлены паспортом / пресс-служба ГПСУ

Почти 530 тысяч жителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" за два года получили российские паспорта в упрощенном порядке.

"С начала реализации указа президента России от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщили в МВД России в ответ на запрос ТАСС.

По данным МВД, почти 2 тыс. жителей "ДНР" и "ЛНР" в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ.

Сообщается, что треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

В МВД отметили, что работа по приему граждан "ДНР" и "ЛНР" в гражданство РФ продолжается.

Выдача российских паспортов – о чем сообщалось ранее: