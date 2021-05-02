В РФ посчитали, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" осчастливлены паспортом

По данным МВД, почти 2 тыс. жителей "ДНР" и "ЛНР" в обретении российского гражданства отказали.
Почти 530 тысяч жителей так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" за два года получили российские паспорта в упрощенном порядке.
"С начала реализации указа президента России от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщили в МВД России в ответ на запрос ТАСС.
По данным МВД, почти 2 тыс. жителей "ДНР" и "ЛНР" в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ.
Сообщается, что треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.
В МВД отметили, что работа по приему граждан "ДНР" и "ЛНР" в гражданство РФ продолжается.
Выдача российских паспортов – о чем сообщалось ранее:
- 24 апреля 2020 года глава Кремля Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям "ДНР" и "ЛНР" получить российское гражданство в упрощенном порядке.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина не будет применять санкции в отношении жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта. Однако им нужно будет сделать выбор и отказаться от одного из гражданств.
- По состоянию на 18 февраля 2021 года количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель Главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.
- До конца 2021 года гражданами РФ могут стать еще 500 тысяч украинских граждан, проживающих на оккупированных районах Донбасса.