У РФ раптово помер вже другий медик, який лікував Навального після отруєння

Рустам Агішев був завідувачем відділенням травматології та ортопедії / Фото bsmp1-omsk.ru

У Росії у віці 63 років помер Рустам Агішев - завідувач відділенням травматології та ортопедії Омської лікарні швидкої допомоги №1. Саме в цю лікарню в серпні 2020 року доставили в несвідомому стані російського опозиціонера Олексія Навального.

Офіційна причина смерті Агішева - інсульт. Про це повідомляється на сайті лікарні.

Зазначається, що Агішев пропрацював в Омській лікарні №1 тридцять років. Керівник клініки Євген Осипов назвав його смерть "непоправною втратою для всього медичного співтовариства".

Соратники Навального наполягають на тому, що адміністрація і персонал клініки знали справжні причини інциденту з опозиційним політиком, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною Новачок.

Як повідомляв Главред, це вже не перша смерть в керівному складі Омської лікарні №1. На початку лютого у віці 55 років помер Сергій Максимишин - заступник головного лікаря клініки. Офіційна причина його смерті - серцевий напад.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов'язаний з тим, що він "любить хірургію більше, ніж адміністрування".

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