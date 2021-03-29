У РФ раптово помер вже другий медик, який лікував Навального після отруєння

Рустам Агішев помер у віці 63 років. Офіційна причина смерті лікаря Омської лікарні - інсульт.
У Росії у віці 63 років помер Рустам Агішев - завідувач відділенням травматології та ортопедії Омської лікарні швидкої допомоги №1. Саме в цю лікарню в серпні 2020 року доставили в несвідомому стані російського опозиціонера Олексія Навального.
Офіційна причина смерті Агішева - інсульт. Про це повідомляється на сайті лікарні.
Зазначається, що Агішев пропрацював в Омській лікарні №1 тридцять років. Керівник клініки Євген Осипов назвав його смерть "непоправною втратою для всього медичного співтовариства".
Соратники Навального наполягають на тому, що адміністрація і персонал клініки знали справжні причини інциденту з опозиційним політиком, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною Новачок.
Як повідомляв Главред, це вже не перша смерть в керівному складі Омської лікарні №1. На початку лютого у віці 55 років помер Сергій Максимишин - заступник головного лікаря клініки. Офіційна причина його смерті - серцевий напад.
Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов'язаний з тим, що він "любить хірургію більше, ніж адміністрування".
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Отруєння Навального - про що раніше писав Главред:
- У серпні 2020 Олексію Навальному стало дуже погано в літаку під час перельоту з Москви до Томська. Борт екстрено приземлився в Омську, опозиціонера госпіталізували.
- Пізніше стало відомо, що політик потрапив в реанімацію, перебував у важкому стані та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Потім з'ясувалося, що Навальний впав у кому.
- 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що її аналіз підтвердив, що в зразках фізіологічних рідин Олексія Навального є токсичні хімікати.
- 14 жовтня видання The New York Times повідомило, що експерти в Німеччині розглядають версію про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний в день отруєння 20 серпня двічі контактував з "Новачком".
- Британська газета Times з посиланням на анонімні джерела в німецьких спецслужбах повідомила про те, що Навального намагалися отруїти в Росії і вдруге - коли він лежав у штучній комі в Омську.
- Головний токсиколог Омської області, завідувач відділенням гострих отруєнь омської лікарні Олександр Сабаєв заявляв, що можливості отруїти Навального, поки він лежав в лікарні, ні у кого не було.
- Після отруєння Навальний лікувався в німецькій клініці Шаріте. На початку 2021 року він повернувся в Росію та був затриманий в аеропорту Шереметьєво.
- 2 лютого московський суд виніс вирок Навальному. Зокрема, суд замінив умовне покарання на реальне. Навальному присудили 3,5 роки колонії загального режиму.