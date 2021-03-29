В РФ внезапно умер уже второй медик, который лечил Навального после отравления

Рустам Агишев был заведующим отделением травматологии и ортопедии / Фото bsmp1-omsk.ru

В России в возрасте 63 лет умер Рустам Агишев - заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1. Именно в эту больницу в августе 2020 года года доставили в бессознательном состоянии российского оппозиционера Алексея Навального.

Официальная причина смерти Агишева - инсульт. Об этом сообщается на сайте больницы.

Отмечается, что Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его смерть "невосполнимой потерей для всего медицинского сообщества".

Соратники Навального настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины происшествия оппозиционным политиком, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом Новичок.

Как сообщал Главред, это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет умер Сергей Максимишин - заместитель главного врача клиники. Официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Ранее еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".

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Отравление Навального - о чем ранее писал Главред: