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В РФ внезапно умер уже второй медик, который лечил Навального после отравления

29 марта 2021, 10:07
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Рустам Агишев скончался в возрасте 63 лет. Официальная причина смерти врача омской больницы - инсульт.

Рустам Агишев
Рустам Агишев был заведующим отделением травматологии и ортопедии / Фото bsmp1-omsk.ru

В России в возрасте 63 лет умер Рустам Агишев - заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1. Именно в эту больницу в августе 2020 года года доставили в бессознательном состоянии российского оппозиционера Алексея Навального.

Официальная причина смерти Агишева - инсульт. Об этом сообщается на сайте больницы.

Отмечается, что Агишев проработал в омской больнице №1 тридцать лет. Руководитель клиники Евгений Осипов назвал его смерть "невосполнимой потерей для всего медицинского сообщества".

Соратники Навального настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины происшествия оппозиционным политиком, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом Новичок.

Как сообщал Главред, это уже не первая смерть в руководящем составе омской больницы №1. В начале февраля в возрасте 55 лет умер Сергей Максимишин - заместитель главного врача клиники. Официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Ранее еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы. Медик утверждал, что переход на новое место работы, в частную клинику, связан с тем, что он "любит хирургию больше, чем администрирование".

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Отравление Навального - о чем ранее писал Главред:

  • В августе 2020 Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.
  • Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
  • Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.
  • Главный токсиколог Омской области, заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев заявлял, что возможности отравить Навального, пока он лежал в омской больнице, ни у кого не было.
  • После отравления Навальный лечился в немецкой клинике Шарите. В начале 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево.
  • 2 февраля московский суд вынес приговор Навальному. В частности, суд заменил условное наказание на реальное. Навальному присудили 3,5 года колонии общего режима.

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