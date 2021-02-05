В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления

Алексей Навальный

В России внезапно умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Сергей Максимишин, который в августе 2020 года отвечал за лечение оппозиционера Алексея Навального.

Руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков отметил, что Максимишин отвечал за медицинскую кому Навального и знал больше, чем любой другой о состоянии политика, сообщает CNN.

"Я не могу исключить возможность нечестной игры", - отметил Волков.

На сайте омской больницы сообщается, что Максимишин "внезапно ушел из жизни" в возрасте 56 лет.

Пресс-секретарь регионального Минздрава Галина Назарова заявила в комментарии изданию Коммерсант, что причиной смерти Максимишина стал сердечный приступ.

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