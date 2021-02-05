В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления

Сергей Максимишин отвечал за медицинскую кому Навального и знал больше, чем любой другой о состоянии политика.
В России внезапно умер заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Сергей Максимишин, который в августе 2020 года отвечал за лечение оппозиционера Алексея Навального.
Руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков отметил, что Максимишин отвечал за медицинскую кому Навального и знал больше, чем любой другой о состоянии политика, сообщает CNN.
"Я не могу исключить возможность нечестной игры", - отметил Волков.
На сайте омской больницы сообщается, что Максимишин "внезапно ушел из жизни" в возрасте 56 лет.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Галина Назарова заявила в комментарии изданию Коммерсант, что причиной смерти Максимишина стал сердечный приступ.
Отравление Навального - о чем ранее писал Главред:
- В августе 2020 Алексею Навальному стало очень плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали.
- Позже стало известно, что политик попал в реанимацию, находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом выяснилось, что Навальный впал в кому.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
- Британская газета Times со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщила о том, что Навального пытались отравить в России и во второй раз - когда он лежал в искусственной коме в Омске.
- Главный токсиколог Омской области, заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев заявлял, что возможности отравить Навального, пока он лежал в омской больнице, ни у кого не было.
- После отравления Навальный лечился в немецкой клинике Шарите. В начале 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево.
- 2 февраля московский суд вынес приговор Навальному. В частности, суд заменил условное наказание на реальное. Навальному присудили 3,5 года колонии общего режима.
Автор: Анна Багрий