У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав Навальний - ЗМІ

Олександр Мураховський був головлікарем лікарні у Омську, куди госпіталізували Навального після отруєння / omskpress.ru

У Омській області, згідно з даними місцевої преси, зник регіональний міністр охорони здоров'я Олександр Мураховський, який в нещодавньому минулому був головним лікарем лікарні швидкої допомоги, куди був доставлений опозиціонер Олексій Навальний. Де конкретно пропав Мураховський, невідомо. Ведуться пошуки чиновника.

Як повідомляє видання місцеве видання Комерційні вісті з посиланням на власні джерело, офіційних відомостей про те, що пропав конкретно Мураховський, наразі немає. У Омському управлінні МВС сказали, що 7 травня у Більшеуківському районі житель Омська поїхав з мисливської бази на квадроциклі і пропав безвісти. Про зникнення заявили до поліції його знайомі 8 травня.читайте такожУ РФ раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння

Відомо, що в процесі пошуку зниклого задіяні поліція, Росгвардія, охотінспектори, співробітники МНС, а також місцеві жителі. Для пошуків використовуються і вертольоти.

Підкреслюється, що пошуки зниклої людини ускладнені важкопрохідною місцевістю і наявністю заболочених ділянок.

Отруєння Олексія Навального