У Росії зник колишній головлікар лікарні, де лежав Навальний - ЗМІ

Олександр Мураховський 7 травня відправився в ліс на полювання і незабаром припинив виходити на зв'язок.
У Омській області, згідно з даними місцевої преси, зник регіональний міністр охорони здоров'я Олександр Мураховський, який в нещодавньому минулому був головним лікарем лікарні швидкої допомоги, куди був доставлений опозиціонер Олексій Навальний. Де конкретно пропав Мураховський, невідомо. Ведуться пошуки чиновника.
Як повідомляє видання місцеве видання Комерційні вісті з посиланням на власні джерело, офіційних відомостей про те, що пропав конкретно Мураховський, наразі немає. У Омському управлінні МВС сказали, що 7 травня у Більшеуківському районі житель Омська поїхав з мисливської бази на квадроциклі і пропав безвісти. Про зникнення заявили до поліції його знайомі 8 травня.читайте такожУ РФ раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння
Відомо, що в процесі пошуку зниклого задіяні поліція, Росгвардія, охотінспектори, співробітники МНС, а також місцеві жителі. Для пошуків використовуються і вертольоти.
Підкреслюється, що пошуки зниклої людини ускладнені важкопрохідною місцевістю і наявністю заболочених ділянок.
Отруєння Олексія Навального
- Російський опозиційний політик Олексій Навальний поскаржився на погане самопочуття 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили у Омську з метою надання Навальному медичної допомоги. Політик був госпіталізований і впав у кому.
- 22 серпня Олексія Навального привезли до німецької клініки Шаріте для проходження подальшого лікування.
- У Німеччині зробили офіційну заяву про те, що політик Олексій Навальний був отруєний хімічною речовиною з групи Новачок. Відповідний висновок було зроблено експертами трьох держав - ФРН, Франції та Швеції.
- Пізніше у інтерв'ю німецькій пресі Навальний звинуватив у причетності до отруєння особисто президента РФ Володимира Путіна.