В России исчез бывший главврач больницы, где лежал Навальный – СМИ

Александр Мураховский 7 мая отправился в лес на охоту и в скором времени перестал выходить на связь.
В Омской области, согласно данным местной прессы, пропал региональный министр здравоохранения Александр Мураховский, который в недавнем прошлом был главным врачом больницы скорой помощи, куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный. Где конкретно пропал Мураховский, неизвестно. Ведутся поиски чиновника.
Как сообщает издание местное издание Коммерческие вести со ссылкой на собственные источник, официальных сведений о том, что пропал конкретно Мураховский, на данный момент нет. В Омском управлении МВД сказали, что 7 мая в Большеуковском районе житель Омска уехал с охотничьей базы на квадроцикле и пропал без вести. Об исчезновении заявили в полицию его знакомые 8 мая.Читайте такжеВ РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления
Известно, что в процессе поиска пропавшего задействованы полиция, Росгвардия, охотинспекторы, сотрудники МЧС, а также местные жители. Для поисков используются и вертолеты.
Подчеркивается, что поиски пропавшего человека осложнены труднопроходимой местностью и наличием заболоченных участков.
Отравление Алексея Навального
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пожаловался на плохое самочувствие 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске с целью оказания Навальному медицинской помощи. Политик был госпитализирован и впал в кому.
- 22 августа Алексея Навального привезли в немецкую клинику Шарите для прохождения дальнейшего лечения.
- В Германии сделали официальное заявление о том, что политик Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Соответствующий вывод был сделан экспертами трех государств – ФРГ, Франции и Швеции.
- Позже в интервью немецкой прессе Навальный обвинил в причастности к отравлению лично президента РФ Владимира Путина.