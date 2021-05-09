В России исчез бывший главврач больницы, где лежал Навальный – СМИ

Александр Мураховский был главврачом больницы в Омске, куда госпитализировали Навального после отравления / omskpress.ru

В Омской области, согласно данным местной прессы, пропал региональный министр здравоохранения Александр Мураховский, который в недавнем прошлом был главным врачом больницы скорой помощи, куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный. Где конкретно пропал Мураховский, неизвестно. Ведутся поиски чиновника.

Как сообщает издание местное издание Коммерческие вести со ссылкой на собственные источник, официальных сведений о том, что пропал конкретно Мураховский, на данный момент нет. В Омском управлении МВД сказали, что 7 мая в Большеуковском районе житель Омска уехал с охотничьей базы на квадроцикле и пропал без вести. Об исчезновении заявили в полицию его знакомые 8 мая.Читайте такжеВ РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления

Известно, что в процессе поиска пропавшего задействованы полиция, Росгвардия, охотинспекторы, сотрудники МЧС, а также местные жители. Для поисков используются и вертолеты.

Подчеркивается, что поиски пропавшего человека осложнены труднопроходимой местностью и наличием заболоченных участков.

Отравление Алексея Навального