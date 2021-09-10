У Росії комуніст раптово виступив за повернення Криму Україні

Микола Бондаренко / reporter64

Ідеї саміту Кримської платформи у Києві оцінили в російському політикумі. Зокрема, депутат Саратовської обласної Думи від КПРФ Микола Бондаренко підтримав повернення захопленого РФ Криму Україні. Про це повідомляє портал "Регион24".

Про це російський політик і блогер, у якого є понад 1,6 млн передплатників в YouTube, відкрито розповів в ефірі. За словами Бондаренка, потрібно провести повторний референдум в Криму, оскільки він сумнівається щодо реальних даних "референдуму" 2014 року. Депутат від Комуністичної партії досі вважає кримчан жителями України.

В якості ще одного аргументу на користь повернення Криму Україні політик з Саратова навів бажання самих росіян - більшість шкодує про окупацію півострова, оскільки особисто їм це не принесло нічого, крім санкцій.

"Ви розумієте, що більше 90% жителів нашої країни взагалі не відпочивають у Криму. У них немає поняття відпустки. Але як людина, яка виступає за справжнє народовладдя, вважаю ,що це питання (щодо Криму – Главред) повинні вирішувати на референдумі", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше, 1 березня нинішнього року, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.

11 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, документ буде перебувати в загальному доступі, також його переведуть на англійську мову і відправлять союзникам України.

16 березня президент України Володимир Зеленський з нагоди сьомої річниці так званого "референдуму" в Криму підкреслив, що Україна об'єднує світ на базі Кримської платформи, щоб повернути півострів.