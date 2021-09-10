В России коммунист внезапно выступил за возвращение Крыма Украине

Николай Бондаренко / reporter64

Идеи саммита Крымской платформы в Киеве оценили в российским политикуме. В частности, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко поддержал возвращение захваченного РФ Крыма Украине. Об этом сообщает портал "Регион24".

Об этом российский политик и блогер, у которого есть более 1,6 млн подписчиков в YouTube, открыто рассказал в эфире. По словам Бондаренко, нужно провести повторный референдум в Крыму, поскольку он сомневается насчет реальных данных "референдума" 2014 года. Депутат от Коммунистической партии до сих пор считает крымчан жителями Украины.

В качестве еще одного аргумента в пользу возвращения Крыма Украине политик из Саратова привел желания самих россиян − большинство сожалеет об оккупации полуострова, поскольку лично им это не принесло ничего, кроме санкций.

"Вы понимаете, что более 90% жителей нашей страны вообще не отдыхают в Крыму. У них нет понятия отпуска. Но как человек, выступающий за подлинное народовластие, считаю, что этот вопрос (по Крыму – Главред) должны решать на референдуме", – сказал он.

Читайте такжеКравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу

Реклама

Напомним, ранее, 1 марта нынешнего года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины так называемого "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть полуостров.