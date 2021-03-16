В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму

Песков сделал громкое заявление о новом референдуме по Крыму / УНИАН

Так называемый референдум о статусе Крыма 2014 года был легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", - сказал Песков журналистам во вторник, 16 марта, его цитирует ТАСС.

Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской Конституции, включая "все законодательные и иные инициативы крымских законодателей".

"Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было в абсолютном соответствии с действовавшими законами", - добавил он.

При этом в ответ на реплику, что украинская Конституция не предполагает права регионов на референдум без согласия центральных властей, Песков указал, что "он не запрещается".

Отвечая на вопрос журналистов о том, как будут действовать российские власти, если гипотетически такое произойдет, Песков напомнил, что в Конституции РФ "все черным по белому написано относительно территориальной целостности России".

"Это (референдум) будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - сказал пресс-секретарь Путина.

Заявление Пескова по Донбассу

На вопрос журналистов о том, готова ли Россия нанести военный удар по подконтрольной Украине территории при эскалации на Донбассе, он призвал ориентироваться на официальные заявления Кремля.

"Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", - подытожил Песков.

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