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В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму

16 марта 2021, 13:56
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Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской Конституции, и сказал, что "референдум" - законный.

Песков
Песков сделал громкое заявление о новом референдуме по Крыму / УНИАН

Так называемый референдум о статусе Крыма 2014 года был легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", - сказал Песков журналистам во вторник, 16 марта, его цитирует ТАСС.

Песков напомнил, что Крым в составе Украины обладал особым статусом, который четко был прописан в украинской Конституции, включая "все законодательные и иные инициативы крымских законодателей".

"Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было в абсолютном соответствии с действовавшими законами", - добавил он.

При этом в ответ на реплику, что украинская Конституция не предполагает права регионов на референдум без согласия центральных властей, Песков указал, что "он не запрещается".

Отвечая на вопрос журналистов о том, как будут действовать российские власти, если гипотетически такое произойдет, Песков напомнил, что в Конституции РФ "все черным по белому написано относительно территориальной целостности России".

"Это (референдум) будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - сказал пресс-секретарь Путина.

Заявление Пескова по Донбассу

На вопрос журналистов о том, готова ли Россия нанести военный удар по подконтрольной Украине территории при эскалации на Донбассе, он призвал ориентироваться на официальные заявления Кремля.

"Вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке", - подытожил Песков.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
  • 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
  • 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
  • 16 марта президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины так называемого "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть полуостров.

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