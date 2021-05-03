У Росії назвали провальний сценарій зустрічі Байдена і Путіна

Путін і Байден ні про що не домовляться, якщо США не змінять свою політику щодо Росії - російський політик / Reuters

США не вдасться стабілізувати відносини з Росією у тому випадку, якщо Вашингтон продовжить чинити тиск на Москву і вимагати змін російського зовнішньополітичного курсу щодо Донбасу і Сирії. Стабілізація повинна припускати відмову Штатів від антиросійських санкцій, а також низки умов і ультиматумів на адресу Москви. Інакше Путін і Байден ні про що не зможуть домовитися. Про це заявив російський сенатор Олексій Пушков, коментуючі нову заяву держсекретаря Ентоні Блінкена щодо зустрічі лідерів РФ і США.

У своєму Telegram-каналі політик звинуватив США в загостренні російсько-американських відносин і заявив, що за чинного стану справ, враховуючи нові санкції Вашингтона, поліпшити ситуацію не вдасться.

"Питання в тому, на якій основі Байден бачить таку стабілізацію... з вини США справа дійшла вже до відкликання російського посла до Москви і "пропозиції" Москви послу США відправитися поміркувати над майбутнім відносин до Вашингтону", - вважає Пушков.

За його словами, відносини США і Росії не вийде стабілізувати в тому випадку, якщо Штати продовжать "пропагандистські атаки на Москву", а також вимагатимуть зміни російського зовнішньополітичного курсу щодо Донбасу і Сирії. При цьому він стверджує, що слова Блінкена про те, що ситуація залежить від Москви, свідчить про відсутність у Вашингтона намірів змінити ситуацію.читайте такожУ Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним

"Стабілізація передбачає, як мінімум, відмову від низки санкцій і відмову від виставлення умов і ультиматумів... якщо США не мають наміру нічого змінювати у своїй політиці, то це не обіцяє успішних перемовин", - підкреслив Олексій Пушков.

Відносини США і Росії