У Росії назвали провальний сценарій зустрічі Байдена і Путіна

Москва не планує змінювати свою зовнішню політику щодо Донбасу і Сирії.
США не вдасться стабілізувати відносини з Росією у тому випадку, якщо Вашингтон продовжить чинити тиск на Москву і вимагати змін російського зовнішньополітичного курсу щодо Донбасу і Сирії. Стабілізація повинна припускати відмову Штатів від антиросійських санкцій, а також низки умов і ультиматумів на адресу Москви. Інакше Путін і Байден ні про що не зможуть домовитися. Про це заявив російський сенатор Олексій Пушков, коментуючі нову заяву держсекретаря Ентоні Блінкена щодо зустрічі лідерів РФ і США.
У своєму Telegram-каналі політик звинуватив США в загостренні російсько-американських відносин і заявив, що за чинного стану справ, враховуючи нові санкції Вашингтона, поліпшити ситуацію не вдасться.
"Питання в тому, на якій основі Байден бачить таку стабілізацію... з вини США справа дійшла вже до відкликання російського посла до Москви і "пропозиції" Москви послу США відправитися поміркувати над майбутнім відносин до Вашингтону", - вважає Пушков.
За його словами, відносини США і Росії не вийде стабілізувати в тому випадку, якщо Штати продовжать "пропагандистські атаки на Москву", а також вимагатимуть зміни російського зовнішньополітичного курсу щодо Донбасу і Сирії. При цьому він стверджує, що слова Блінкена про те, що ситуація залежить від Москви, свідчить про відсутність у Вашингтона намірів змінити ситуацію.читайте такожУ Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним
"Стабілізація передбачає, як мінімум, відмову від низки санкцій і відмову від виставлення умов і ультиматумів... якщо США не мають наміру нічого змінювати у своїй політиці, то це не обіцяє успішних перемовин", - підкреслив Олексій Пушков.
Відносини США і Росії
- Американський президент Джо Байден провів телефоном провів перемовини з главою РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він попередив російського президента про підтримку України та нові санкції щодо Росії. При цьому господар Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території нейтральної держави у Європі.
- 15 квітня США вдарили новими санкціями по РФ, які передбачають обмеження щодо 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також Штати вислали 10 американських дипломатів.
- 16 квітня Росія впровадила відповідні санкції проти США. Російська влада внесла до "чорного списку" американських високопосадовців, яким заборонили в'їзд в РФ.
- У МЗС Росії розкритикували нові санкції Штатів і заявили, що такий крок Вашингтона ставить під сумнів можливість проведення зустрічі Путіна і Байдена.
- 30 квітня помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про те, саміт Штатів і РФ, в рамках якого пройде зустріч Байдена і Путіна, відбудеться влітку 2021 року у Європі.