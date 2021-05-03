УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Росії назвали провальний сценарій зустрічі Байдена і Путіна

3 травня 2021, 23:45

Москва не планує змінювати свою зовнішню політику щодо Донбасу і Сирії.

США Росія
Путін і Байден ні про що не домовляться, якщо США не змінять свою політику щодо Росії - російський політик / Reuters

США не вдасться стабілізувати відносини з Росією у тому випадку, якщо Вашингтон продовжить чинити тиск на Москву і вимагати змін російського зовнішньополітичного курсу щодо Донбасу і Сирії. Стабілізація повинна припускати відмову Штатів від антиросійських санкцій, а також низки умов і ультиматумів на адресу Москви. Інакше Путін і Байден ні про що не зможуть домовитися. Про це заявив російський сенатор Олексій Пушков, коментуючі нову заяву держсекретаря Ентоні Блінкена щодо зустрічі лідерів РФ і США.

У своєму Telegram-каналі політик звинуватив США в загостренні російсько-американських відносин і заявив, що за чинного стану справ, враховуючи нові санкції Вашингтона, поліпшити ситуацію не вдасться.

"Питання в тому, на якій основі Байден бачить таку стабілізацію... з вини США справа дійшла вже до відкликання російського посла до Москви і "пропозиції" Москви послу США відправитися поміркувати над майбутнім відносин до Вашингтону", - вважає Пушков.

false

За його словами, відносини США і Росії не вийде стабілізувати в тому випадку, якщо Штати продовжать "пропагандистські атаки на Москву", а також вимагатимуть зміни російського зовнішньополітичного курсу щодо Донбасу і Сирії. При цьому він стверджує, що слова Блінкена про те, що ситуація залежить від Москви, свідчить про відсутність у Вашингтона намірів змінити ситуацію.читайте такожУ Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним

"Стабілізація передбачає, як мінімум, відмову від низки санкцій і відмову від виставлення умов і ультиматумів... якщо США не мають наміру нічого змінювати у своїй політиці, то це не обіцяє успішних перемовин", - підкреслив Олексій Пушков.

Відносини США і Росії

новини Росії новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «У Росії назвали провальний сценарій зустрічі Байдена і Путіна». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Найсмачніша паска краффін – рецептНайсмачніша паска краффін – рецепт Чудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецептиЧудова віденська паска та заварна паска – ідеальні рецепти Вчені назвали несподівані переваги вітаміну DВчені назвали несподівані переваги вітаміну D Екснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомоЕкснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомо Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справаГороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа

Останні новини

08:11
Розбір завалів і налаштованість на добро: що обіцяє Козерогу гороскоп на травень
07:57
Спалах пристрасті і нові свободи: що обіцяє гороскоп на 4 травня 2021 Відео
07:42
Як виглядати молодше після 40 років: поради, щоб повернути час назад Відео
07:39
Агресія Росії проти України: США та Британія виступили із заявою Відео
07:13
Очищення оцтом: що категорично не можна чистити цим засобом Відео
Реклама
06:54
Локація не важлива: чому переговори Путіна і Зеленського будуть провальними Погляд
06:44
Колишній глава Генштабу застеріг Україну від небезпечної помилки на Донбасі Відео
06:35
Ілларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну Відео
06:30
Дамба, що перекрила воду до Криму, під загрозою руйнування - ЗМІ Відео
06:02
Білий піджак - must have для весни-літа 2021: з чим носити Фото Відео
05:28
У Німеччині заявили про небезпеку нападу Росії і закликали ЄС до дій Відео
05:04
Яким людям не можна вживати риб'ячий жир - відповідь вчених
04:23
У Євросоюзі зробили попередження Москві через санкції Росії Відео
03:50
Речі, які жінка не повинна носити на роботу Відео
03:03
Весільні прикмети: на що звернути увагу в найголовніший день Відео
02:17
Вчені з'ясували, чи допомагає нічний режим в смартфонах швидше заснути
00:55
У Болгарії розповіли про продаж боєприпасів Україні з початку війни на Донбасі Відео
00:18
Астролог попередив, у які дні травня загрожують небезпеки для здоров'я Відео
03 травня, понеділок
23:56
Пішов із життя актор із "Весни на Зарічній вулиці" Відео
23:45
У Росії назвали провальний сценарій зустрічі Байдена і Путіна Відео
Реклама
23:28
Президент Польщі відповів на пропозицію Зеленського щодо Криму
23:01
На Чернігівщині п'яний іноземець наїхав на велосипедисток та втік
22:35
Стало відомо про нові проблеми Північного потоку-2 у Німеччині Відео
22:26
З'ясувалося, скільки коштуватиме COVID-вакцинація в 2022 році Відео
22:22
Що за свято Червона гірка: дата, традиції і прикмети Відео
22:05
В Україні впав міст, який відремонтували за Порошенка Відео
22:01
Гороскоп на травень-2021 для всіх знаків: Рака побалує доля, а Тельцю буде складно Відео
21:50
У ЄС підтримали Зеленського і дорікнули Заходу через Україну Відео
21:16
Лікар пояснив, чи можна вакцинуватися алергікам й тим, хто перехворів на COVID Відео
20:46
Діснейленд потрапив до скандалу через шоу з поцілунком Білосніжки
20:44
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо зустрічі з Путіним Відео
20:20
Найгірші аксесуари для жінок після 40 років Відео
20:01
Після важкої хвороби помер відомий тренер та футболіст
19:30
Скандального репера, який їздив до Криму, помітили в київському ресторані
19:09
Зеленський назвав Україну потужною країною і зробив заяву на адресу ЄС Відео
19:05
У Пентагоні розкрили плани Росії та попередили про нові загрози Відео
18:59
Укрзалізниця запускає електрички нового типу Відео
18:20
Десант РФ у степах України: генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару з Криму Відео
18:02
Дуда зробив заяву про дорожню карту до НАТО для України Відео
17:39
Блогер Івангай звинуватив Дудя в цензурі інтерв'ю через слова про війну з РФ Відео
Реклама
16:58
Парламент Вірменії планово провалив голосування за прем'єрство Пашиняна
16:45
Київ попередили про заморозки та пообіцяли майже +20 Відео
16:22
Ахметова запідозрили у створенні нової партії, олігарх відповів Відео
15:50
В ЄС дали "зелене світло" на в'їзд туристам: кому відчинять двері Відео
15:26
У Лаврова зробили заяву про сценарій для РФ у разі відключення від SWIFT Відео
15:24
У Харкові знайшли вбитими молодого чоловіка та дівчину
15:18
Зеленський назвав себе вихідцем з СРСР і розповів, чого йому не вистачало Відео
15:13
У Чернігові померли двоє дітей, яких мати нагодувала юшкою з грибами Відео
14:50
У МЗС розповіли, скільки в Україні хочуть "збити" з РФ за окупацію Відео
14:28
Нова підтримка США України опинилася під загрозою: ЗМІ назвали причину Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти