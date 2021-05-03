В России назвали провальный сценарий встречи Байдена и Путина

Москва не планирует менять свою внешнюю политику по вопросам Донбасса и Сирии.
США не удастся стабилизировать отношения с Россией в том случае, если Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и требовать изменений российского внешнеполитического курса по Донбассу и Сирии. Стабилизация должна предполагать отказ Штатов от антироссийских санкций, а также ряда условий и ультиматумов в адрес Москвы. Иначе Путин и Байден ни о чем не смогут договориться. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новое заявление госсекретаря Энтони Блинкена по поводу встречи лидеров РФ и США.
В своем Telegram-канале политик обвинил США в обострении российско-американских отношений и заявил, что при действующем положении дел, учитывая новые санкции Вашингтона, улучшить ситуацию не удастся.
"Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию… По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон", - считает Пушков.
По его словам, отношения США и России не получится стабилизировать в том случае, если Штаты продолжат "пропагандистские атаки на Москву", а также будут требовать изменения российского внешнеполитического курса по Донбассу и Сирии. При этом он утверждает, что слова Блинкена о том, что ситуация зависит от Москвы, свидетельствует об отсутствии у Вашингтона намерений изменить ситуацию.Читайте такжеВ Белом доме раскрыли планы Байдена по встрече с Путиным
"Стабилизация предполагает, как минимум, отказ от ряда санкций и отказ от выставления условий и ультиматумов… Если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", - подчеркнул Алексей Пушков.
Отношения США и России
- Американский президент Джо Байден провел по телефону переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Во время разговора он предупредил российского президента о поддержке Украины и новых санкциях в отношении России. При этом хозяин Белого дома предложил Путину провести встречу на территории нейтрального государства в Европе.
- 15 апреля США ударили новыми санкциями по РФ, которые предполагают ограничения в отношении 6 технологических компаний, а также 32 физических и юридических лиц. Также Штаты выслали 10 американских дипломатов.
- 16 апреля Россия ввела ответные санкции против США. Российские власти внесли в "черный список" высокопоставленных американских чиновников, которым запретили въезд в РФ.
- В МИД России раскритиковали новые санкции Штатов и заявили, что такой шаг Вашингтона ставит под сомнение возможность проведения встречи Путина и Байдена.
- 30 апреля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, саммит Штатов и РФ, в рамках которого пройдет встреча Байдена и Путина, состоится летом 2021 года в Европе.