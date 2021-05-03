В России назвали провальный сценарий встречи Байдена и Путина

Путин и Байден ни о чем не договорятся, если США не изменят свою политику в отношении России - российский политик / Reuters

США не удастся стабилизировать отношения с Россией в том случае, если Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и требовать изменений российского внешнеполитического курса по Донбассу и Сирии. Стабилизация должна предполагать отказ Штатов от антироссийских санкций, а также ряда условий и ультиматумов в адрес Москвы. Иначе Путин и Байден ни о чем не смогут договориться. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новое заявление госсекретаря Энтони Блинкена по поводу встречи лидеров РФ и США.

В своем Telegram-канале политик обвинил США в обострении российско-американских отношений и заявил, что при действующем положении дел, учитывая новые санкции Вашингтона, улучшить ситуацию не удастся.

"Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию… По вине США дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон", - считает Пушков.

По его словам, отношения США и России не получится стабилизировать в том случае, если Штаты продолжат "пропагандистские атаки на Москву", а также будут требовать изменения российского внешнеполитического курса по Донбассу и Сирии. При этом он утверждает, что слова Блинкена о том, что ситуация зависит от Москвы, свидетельствует об отсутствии у Вашингтона намерений изменить ситуацию.Читайте такжеВ Белом доме раскрыли планы Байдена по встрече с Путиным

"Стабилизация предполагает, как минимум, отказ от ряда санкций и отказ от выставления условий и ультиматумов… Если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", - подчеркнул Алексей Пушков.

Отношения США и России