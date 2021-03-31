У Росії батько на очах у матері зарізав сина та дав йому стекти кров'ю

Між 30-річним Павлом Кукшиним та його батьком в черговий раз стався конфлікт, який цього разу завершився кривавою розправою.
У Росії сталося моторошне убивство. 63-річний Андрій Кукушкін на очах у дружини наніс дев'ять ножових поранень своєму власному синові та відмовився викликати йому швидку. Хлопець помер на сходовому майданчику.
Інцидент стався в Єкатеринбурзі 27 березня. Між 30-річним Павлом Кукушкіним та його батьком в черговий раз стався конфлікт, який цього разу завершився кривавою розправою. Про це пише Комсомольська правда.
Батько неодноразово дорікав сину в несерйозності його професії - останні 10 років Павло працював в цирку, в перерві він був інструктором в батутному парку. Гімнастики навчався в спортивній школі. Хлопець жив окремо від рідних, а до батька і матері час від часу приїжджав у гості.
"Андрій Кукушкін завдав синові дев'ять ударів кухонним ножем. Була пробита трахея... Все сталося в присутності матері загиблого. Жінка викликала швидку, але було запізно. Перед затриманням поліцейські запитали батька, чому він не викликав лікарів, той відповів, що у сина є свій телефон, нехай він і викликає. Павло кілька хвилин стікав кров'ю біля сходів", - йдеться в повідомленні.
Коли приїхали лікарі, хлопець був уже мертвий, тіло лежало в під'їзді будинку.
Слідчий комітет порушив кримінальне провадження за статтею "Убивство". Суд заарештував 63-річного Андрія Кукушкіна до 26 травня. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
При цьому обвинувачений заявляє, що у нього не було наміру вбивати. Нібито, це була самооборона. Якщо в ході слідства ця версія знайде підтвердження, то справу можуть перекваліфікувати.
Вбивства у Росії - про що повідомлялося раніше:
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