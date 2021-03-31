В России отец на глазах у матери зарезал сына и дал ему истечь кровью

Отцу не нравилось, что сын Павел работает в цирке / Фото соцсети

В России произошло жуткое убийство. 63-летний Андрей Кукушкин на глазах у жены нанес девять ножевых ранений своему собственному сыну и отказался вызвать ему скорую. Парень умер на лестничной площадке.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 27 марта. Между 30-летним Павлом Кукушкиным и его отцом в очередной раз произошел конфликт, который в этот раз завершился кровавой расправой. Об этом пишет Комсомольская правда.

Отец неоднократно упрекал сына в несерьезности его профессии – последние 10 лет Павел работал в цирке, в перерыве он был инструктором в батутном парке. Гимнастике обучался в спортивной школе. Парень жил отдельно от родных, а к отцу и матери время от времени приезжал в гости.

"Андрей Кукушкин нанес сыну девять ударов кухонным ножом. Была пробита трахея... Все случилось в присутствии матери погибшего. Женщина вызвала скорую, но было слишком поздно. Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает. Павел несколько минут истекал кровью у лестницы", - говорится в сообщении.

Когда приехали врачи, парень был уже мертв, тело лежало в подъезде дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Суд арестовал 63-летнего Андрея Кукушкина до 26 мая. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом обвиняемый заявляет, что у него не было умысла убивать. Якобы, это была самооборона. Если в ходе следствия эта версия найдет подтверждение, то дело могут переквалифицировать.

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