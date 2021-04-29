У Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом

У Росії стверджують,що жителі ОРДЛО нібито не хочуть повертатися до України / @vysotskiy.ap

Нинішня ситуація демонструє, що Київ після анексії Криму може втратити і Донбас. У жителів ОРДЛО немає мотивації для в Україну. Росіяни продовжуватимуть спроби легітимації окупаційних адміністрацій Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей на майданчиках Організації об'єднаних Націй. Про це заявив заступник постійного голови Росії при ООН Дмитро Полянський.

Як повідомляє ТАСС, за його словами, питання окупованого Криму для України вже закрите, тоді як у ситуації з Донбасом нібито вже "двері майже зачинені". У проблемі Донбасу він звинувачує українських військових, які, з його точки зору, нібито "обстрілюють" території ОРДЛО, через що місцеві жителі, мовляв, більше не хочуть жити в українській державі.

"Запевняю вас, питання Криму закрите. Питання Донбасу ще не зовсім закрите, але "двері майже зачинені", тому що люди там щодня обстрілюються з боку українських військових, і у них дуже мало мотивації повертатися назад", - стверджує Полянський.читайте такожУ Путіна висунули звинувачення на адресу ЗСУ і дорікнули Зеленському

Також він додав, що російська делегація у ООН продовжить практику організації зустрічей за участю окупаційних адміністрацій захоплених Криму, Донецька і Луганська.

"Ми провели вже декілька заходів (щодо ситуації у Криму) і будемо ще проводити заходи, щоб пояснити реальну ситуацію у Криму і в Україні", - підкреслив Полянський.

Перемовини щодо Донбасу