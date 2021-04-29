В России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом

В России утверждают, что жители ОРДЛО якобы не хотят возвращения в Украину / @vysotskiy.ap

Нынешняя ситуация демонстрирует, что Киев после аннексии Крыма может потерять и Донбасс. У жителей ОРДЛО нет мотивации для возвращения в Украину. Россияне будут продолжать попытки легитимации оккупационных администраций Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей на площадках Организации объединенных наций. Об этом заявил заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщает ТАСС, по его словам, вопрос оккупированного Крыма для Украины уже закрыт, тогда как в ситуации с Донбассом якобы уже "дверь почти захлопнута". В проблеме Донбасса он обвиняет украинских военных, которые, с его точки зрения, якобы "обстреливают" территории ОРДЛО, из-за чего местные жители, дескать, больше не хотят жить в украинском государстве.

"Уверяю вас, вопрос Крыма закрыт. Вопрос Донбасса еще не совсем закрыт, но "дверь почти захлопнута", потому что люди там каждый день обстреливаются со стороны украинских военных, и у них очень мало мотивации возвращаться назад", - утверждает Полянский.Читайте такжеУ Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского

Также он добавил, что российская делегация в ООН продолжит практику организации встреч при участии оккупационных администраций захваченных Крыма, Донецка и Луганска.

"Мы провели уже несколько мероприятий (по ситуации в Крыму) и будем еще проводить мероприятия, чтобы объяснить реальную ситуацию в Крыму и в Украине", - подчеркнул Полянский.

Переговоры по Донбассу