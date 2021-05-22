У Росії розлючена левиця ледь не загризла дресирувальника

У цирку левиця напала не дресирувальника / Фото pixabay.com

Левиця на прізвисько Вега напала на дресирувальника Максима Орлова в російському цирку під Новосибірськом. Як повідомляє НГС, чоловіка госпіталізували з рваними травмами рук і ніг.

Інцидент трапився 22 травня в селищі Мошково під час виконання номера "африканські левиці". Співробітник Уральського цирку шапіто перебував на сцені із двома хижаками.

Тварина від самого початку стала проявляти ознаки агресії, а потім напало на Орлова під час вистави. Він зумів вирватися з лап хижака через деякий час.

Дресирувальника на машині швидкої допомоги привезли в лікарню, звідки відпустили після надання медичної допомоги. За його словами, Вега з дитинства показувала характер.

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"Такі випадки, як сьогодні, відбуваються дуже рідко. Але тварини є тварини. Веге п'ять років, і вона з дитинства була норовливою. Її сестра Санта, з якою вони виступали до сьогоднішнього дня, зовсім інша", — розповів Орлов.

Він зробив висновок, що збирається віддати Вегу в зоопарк і обміняти її на маленького левеняти.