У Росії розлючена левиця ледь не загризла дресирувальника

Тварина з самого початку стало проявляти ознаки агресії, а потім напало на Орлова під час представлення.
Левиця на прізвисько Вега напала на дресирувальника Максима Орлова в російському цирку під Новосибірськом. Як повідомляє НГС, чоловіка госпіталізували з рваними травмами рук і ніг.
Інцидент трапився 22 травня в селищі Мошково під час виконання номера "африканські левиці". Співробітник Уральського цирку шапіто перебував на сцені із двома хижаками.
Тварина від самого початку стала проявляти ознаки агресії, а потім напало на Орлова під час вистави. Він зумів вирватися з лап хижака через деякий час.
Дресирувальника на машині швидкої допомоги привезли в лікарню, звідки відпустили після надання медичної допомоги. За його словами, Вега з дитинства показувала характер.
читайте такожТерапія кіньми: як тварини допомагають від стресу і аутизму
"Такі випадки, як сьогодні, відбуваються дуже рідко. Але тварини є тварини. Веге п'ять років, і вона з дитинства була норовливою. Її сестра Санта, з якою вони виступали до сьогоднішнього дня, зовсім інша", — розповів Орлов.
Він зробив висновок, що збирається віддати Вегу в зоопарк і обміняти її на маленького левеняти.
- Раніше Главред писала про те, що в місті Казань Російської Федерації під час вистави в цирку сталася бійка двох слонів. Одна тварина завалила іншого на бік і било його хоботом. Дресирувальники намагалися розняти слонів, які в ході бійки опинилися вже поблизу глядацьких місць, проте у них не вийшло це зробити з першого разу. За словами директора цирку, в ході інциденту ніхто не постраждав, а слони конфліктують вже не перший раз.